Stimme Kenias: Der Schriftsteller Ngugi Wa Thiong'o ist tot

Seit 1982 im Exil

Die scharfe Kritik an den britischen Kolonialherren, aber auch an der damaligen kenianischen Regierung von Präsident Daniel arap Moi brachten dem Schriftsteller immer wieder Ärger mit den Behörden ein. Moi, der von 1978 bis 2002 an der Macht war, hatte Ngugi nicht nur ins Gefängnis werfen lassen, sondern sorgte auch dafür, dass er anschließend keine Lehraufträge an kenianischen Universitäten mehr erhielt.

1982 ging Ngugi deshalb ins Exil - zunächst nach London, später in die USA. In Simbabwe entging er 1986 nur knapp einem Mordanschlag.

Verteidiger der afrikanischen Vielsprachigkeit

Leidenschaftlich stritt er für die Bewahrung der Muttersprachen in Afrika. Die Vorstellungen, dass etwa regionale Entwicklungen wie nigerianisches oder kenianisches Englisch eigene Identität schaffen könnten, wies er in einem Interview energisch zurück. "Sprache ist ein Kriegsgebiet", betonte er in einem anderen. "Wo immer man in moderne Kolonialgeschichte hinblickt, gründete der Zugang zur Sprache des Kolonialherrn auf dem Tod der Sprachen der Kolonisierten."

Dass er zwar immer wieder für den Literaturnobelpreis im Gespräch war, die Auszeichnung aber nie erhielt, war ihm dagegen nicht so wichtig: "Ich wäre glücklich gewesen, wenn ich ihn erhalten hätte, aber ich schreibe nicht für Preise." Er freue sich, wenn Leserinnen und Leser ihm erzählten, dass seine Bücher sie geprägt hätten - damit sei er doch eine Art "Nobelpreisträger der Herzen".