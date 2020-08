"Stillstandsturm": Wie er und sie Corona-Brieffreunde wurden

"Stillstandsturm. Briefwechsel aus dem Lockdown" – Die Korrespondenz von Ursula März und Stephan Lebert mit Mails aus den Anfängen der Corona-Zeit

Stephan Lebert an Ursula März am Montag, 4. Mai 2020: "Wir schreiben uns jetzt seit dem 17. März, nahezu jeden Tag. Wir wollten auf Sicht fahren. Wollten versuchen, diese immer noch unfassbare Krise einzukreisen. Zu fassen. Zu beobachten. Meinst Du, wir werden irgendwann zu einer Art Fazit kommen?" Ursula März mailt an Stephan Lebert am Mittwoch, 8. April 2020: "Mir ist ein Wort eingefallen, das den augenblicklichen Zustand vielleicht beschreibt: Stillstandsturm. So kommt er mir zumindest vor."

"Stillstandsturm. Briefe aus dem Lockdown", so heißt das soeben erschienene Buch von Ursula März und Stephan Lebert: ein Briefwechsel, den die beiden befreundeten Journalisten im Frühjahr über zwei Monate hinweg geführt haben. Knut Cordsen hat mit Ursula März und Stephan Lebert gesprochen.

Knut Cordsen: Frau März, bei der Ankündigung Ihres Buches war ich skeptisch. Meine erste Reaktion war: Herrje, noch ein Corona-Buch! Sie sind nicht nur Autorin, Sie sind auch Literaturkritikerin. Können Sie diesen ersten Abwehrreflex verstehen?

Ursula März: Ein bisschen ja, natürlich. Das gibt es ja oft bei irgendwelchen historischen Ereignissen, wo ganz viele auf einmal schreiben. Ich muss allerdings als Literaturkritikerin sagen, dass ich mich sehr geärgert habe, als ganz am Anfang von Corona schon im März dieser Hashtag aufkam mit der Forderung an die Schriftsteller: Schreibt jetzt bloß keine Corona-Romane! Das hat für mich etwas zensurartiges. Insofern finde ich, jeder darf schreiben, worüber er will, und wir über Corona.

Sie wollten "einen Faden nach dem anderen spinnen", um am Ende vielleicht ein "wackliges Netz" zu haben, "in dem eine Menge aufgefangen wird, was diese Zeit ausmacht". Ihre Worte, Herr Lebert. War von Anfang an klar, dass daraus ein Buch werden würde?

Stephan Lebert: Nein, das war überhaupt nicht klar. Die Grundidee kam von Ursula März, sie hat mich gefragt. Der Ausgangsgedanke war ja, diese Krise ist so neu. Da ist etwas fundamental Neues, so dass man, wenn man darüber schreibt, jeden Tag eigentlich schon wieder korrigieren müsste, was man da am Vortag geschrieben und gestern gesagt hat. Deshalb dachten wir, wäre das nicht eine Idee, mal wirklich jeden Tag einander zu schreiben. Man kann sich korrigieren, man kann sich vorantasten und dieses Netz spinnen. Der Gedanke ans Buch kam erst viel später auf.

Frau März, Sie schreiben, Ihnen ginge es nicht um eine großspurige Corona-Theorie oder gar –Philosophie, sondern um "Zeugenschaft für später".

Ursula März: Naja, ob ich jetzt die große Corona-Theoretikerin wäre, ist ohnehin die Frage. Wir gingen immer aus von diesem Satz, den Ärzte und Politiker und Virologen sagen: Wir fahren auf Sicht. Ich fragte mich: Was heißt das eigentlich? Wie kann man denn eine Situation beschreiben, in der quasi alles dynamisch und prozessual ist und sich ständig ändern kann? Der Essay schien mir dafür nicht die richtige Form, auch ein bisschen großmäulig. Es gab ja einige Essays oder auch große Interviews mit Philosophen. Alles gut und schön. Aber es kam mir ein bisschen zu groß und zu schnell vor.

"Man hat ja die Aufgabe, die Augen aufzuhalten!"

Dazu kommt, dass ich denke, wenn man sich als Mensch mit dem Beruf des Journalismus in einer Situation begibt, von der man eines weiß, nämlich dass sie vollkommen neu ist und dass sie historisch ist, dann hat man ja die Aufgabe, die Augen aufzuhalten und zu notieren, was geschieht, was man selber denkt, was man erfährt. Es geht mir übrigens selber so: Ich habe das Buch gestern noch mal in der Datei überflogen, und merke, wie ich selber erstaunt bin beim Lesen. Ah, das war Ende März. Das war Anfang April. Dann war das, und das stimmt, das ist ja auch noch passiert. Da finde ich die Zeugenschaft interessanter als die große Philosophie - in diesem Moment. In zehn Jahren sieht es anders aus, hoffe ich.

Ihr Mailwechsel ist schon deshalb so interessant, weil Sie darin genau die Fragen verhandeln, die uns alle bis heute umtreiben: Was macht die Pandemie mit der Gesellschaft, mit jedem einzelnen von uns. Wir alle drehen uns in einem "Stimmungskarussell". "Die dünnhäutige Überreiztheit greift bei allen um sich, es ist der Sekundärvirus", so schreiben Sie’s, Frau März, am 5. April. Ist diese Überreiztheit und Dauerangespanntheit ein bestimmendes Merkmal der Corona-Zeit?

Ursula März: Na ja, schauen Sie sich an, was am Samstag in Berlin geschehen ist. Diese Demonstration hatte den vollkommen verrückten Titel "Tag der Freiheit". 20.000 Menschen in Berlin auf der Straße, in Bussen herangefahren aus anderen deutschen Städten. Und um was ging es eigentlich? Ich bin immer für Demonstrationen, wenn auch im Moment unter den gebotenen Sicherheitsauflagen – und gegen die ging es ja auch in Berlin. 20.000 Menschen politisch jedweder Couleur, die im Grunde nur ihre Unzufriedenheit auf die Straße tragen, ohne auf irgendeinen politischen Nenner gebracht werden zu können. Das kommt mir politisch ziemlich heikel vor. Fast so, als würde man hinter das Minimum der Aufklärung zurückgehen. Dieses Maß an Überreiztheit hätte ich selber vor einem Monat oder fünf Wochen noch nicht vorhergesehen.