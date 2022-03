Stillleben mal anders: Die wilde Welt des Künstlers ATAK

Die Faszination für den Comic entdeckte Georg Barber in der mit Blick auf diese Form des Erzählens nicht gerade üppig gesegneten DDR. In den 90er-Jahren veröffentlichte er – dann unter dem Namen ATAK – eigene, wilde Comic-Geschichten, etliche unter dem Titel "Wondertüte". Der passt hervorragend auf die bunten Bilderwelten, die Barber seit vielen Jahren malt oder vielleicht auch zaubert: für Bilderbücher, an denen er mit einer bewundernswerten Ausdauer arbeitet, ebenso für die freien Arbeiten, die mehr noch als in Deutschland in Frankreich oder auch in der Schweiz regelmäßig in Ausstellungen präsentiert werden.

Adoleszenz-Verweigerung als Leitspruch

Der Band "Stillleben" – auch ein schönes Wortspiel mit den für die Kunst wichtigen Polen Stille und Leben – verbindet Buch und freie Kunst. Er ist eine Galerie, die sich ohne größeren Aufwand besuchen lässt. Und er soll uns, wie überhaupt viele von ATAKs Bildern, in einen Zustand kindlichen Staunens versetzen. Denn die Weigerung, erwachsen zu werden, ist ATAKs Leitspruch: "Ich war ein Stubenhocker, der mit elf, zwölf solche Riesenpanoramen mit Indianer, Cowboy, Soldaten gezeichnet hat und in der Welt versunken ist. Da möchte ich gerne wieder zurück. Dass man in einer Welt versinkt und diese andere Welt nicht so berührt wird. Das versuche ich mit meiner Arbeit."

Insofern Augen auf in dieser Stillleben-Welt, die beständig zwischen den klassischen Polen E und U – Ernst und Unterhaltung – hin und her pendelt, und ganz nebenbei an Marcel Duchamps, die Mumins-Erfinderin Tove Jansson oder den Impressionisten James Ensor erinnert, ebenso an die Musik, die beim Malen im Atelier lief, vom Elektro-Frickler Aphex Twin bis zum Rapper Eminem. Seine Bilder – im Original zumeist im Format 86 mal 60 Zentimeter – malt Georg Barber alias ATAK gerne auf alten Landkarten, die wir aus dem Geographieunterricht kennen. Die Länder und Kontinente, die er dabei malend entdeckt, sollten unbedingt bereist werden.

ATAKs großformatiger Bildband "Stillleben" ist im Kunstmann-Verlag erschienen: Er hat 144 Seiten und kostet 38 Euro.