Stiller Protest: Banksy setzt Stars & Stripes in Flammen

Immer wieder trat Künstler Banksy in der Vergangenheit mit dezidiert politischen Statements in Erscheinung. Er kommentiert mit seinen Kunstwerken regelmäßig kritisch aktuelle gesellschaftliche Debatten, wie die Corona-Pandemie, den Nahost-Konflikt oder die Flüchtlingsproblematik. Seine Schablonengraffitis haben den vermutlich aus Bristol stammenden Künstler in aller Welt bekannt gemacht, Banksy Identität allerdings ist bis heute ein Rätsel. Weder sein bürgerlicher Name noch sein Alter oder seine genaue Herkunft sind bekannt.