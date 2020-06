"Stille tut uns gut": So zeigt das BMW-Museum die NS-Geschichte

Der Rundgang nimmt nicht mehr als fünfzehn, zwanzig Minuten in Anspruch und am Ende steht der Besucher auf einem schneeweißen Parcours, der sich vom schwarzen Asphalt-Boden des übrigen Museums, wo die Autos stehen, deutlich abhebt. Andreas Braun: "Den Schlüssel zum Verständnis dieser Ausstellung, den sehen Sie hier groß hingeschrieben, Artikel eins unserer Verfassung. Und wir haben hier rein auf der Basis der Informationsvermittlung, nicht mehr und nicht weniger, aufgeschrieben, was das Unternehmen BMW seit der NS-Zeit getan hat. Sie sehen hier nicht ganz große Bekenntnis-Arien oder sonstwas, ich glaube, das tut der Raum als Ganzes. All die Besucher, die jetzt kommen, vielleicht in der zweiten und dritten Generation derer, die hier großes Leid erfahren haben: Hier kann man sich weiter informieren!"

"Wir zeigen, was uns bewegt"

Dabei verweist Andreas Braun auf einen Barcode, über den Interessierte auf entsprechende Internetseiten kommen. Übrigens stehen im BMW-Museum überall kundige Hostessen bereit, die über die dort zu bewundernden Autos nähere Auskunft geben. So einen Informations-Service verspricht Museumschef Ralph Huber auch für die Abteilung, in der es um die geschundenen Arbeitskräfte in der Nazi-Zeit geht: "Die Menschen kommen hierher, gerade aus dem Ausland, und möchten schöne Autos sehen. Viele werden davon überrascht, wie viel Historie wir hier auch darstellen. Wir zeigen viel davon, was uns bewegt, auch von unseren Werten her. Und gerade hier muss man die Besucher auch besonders an die Hand nehmen, weil viele Menschen gar nicht um diese Zeit und diese Epoche wissen."