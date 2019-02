Stille statt Sonne: Bayerns Tourismus setzt auf Spiritualität

Wer Urlaub in Bayern verkaufen will, muss wissen, was die Leute suchen. Bayerns oberste Tourismus-Chefin Barbara Radomski sagt, wichtiger als alles andere sei mittlerweile das Bedürfnis zu sich zu kommen. Das hängt Radomskis Meinung zufolge damit zusammen, dass die Welt "immer hektischer und stressiger wird". Dahinter stecke eine Sehnsucht nach weniger Komplexität im eigenen Leben. "Man möchte sich selber fühlen und auf seinen inneren Bereich zurückziehen."

Kirchen entdecken den Tourismus

"Kommen Sie. Zu sich." - so wirbt die evangelische Landeskirche für ihre Gästehäuser, einige haben seit wenigen Tagen ein Zertifikat, wonach man dort Stille erleben kann. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche ist schon seit einigen Jahren Mitgesellschafter bei der Bayern Tourismus Marketing GmbH. Denn – was die Sehnsucht nach Stille angehe, da hätten die Kirchen mit ihren Kapellen und Gotteshäusern ein Riesenpfund, auch für Gäste, sagt Thomas Roßmerkel. Er ist bei der evangelischen Landeskirche für Tourismus zuständig.

"Wo finde ich denn sonst noch Räume, wo ich nichts leisten muss, nichts bezahlen muss, wo ich einfach nur da sein darf, und deswegen sind unsere Kirchenräume auch für die Gesellschaft insgesamt ein wichtiger Raum, auch eben für die stillesuchenden Menschen, und es zeigen Untersuchungen, dass inzwischen unter der Woche mehr Menschen in die offenen Kirchen gehen als am Sonntag zu den Gottesdiensten." Thomas Roßmerkel

Evangelische Gästehäuser werben mit eigenem Label für Stille

Pilgerrouten, Meditationswege, Naturerlebnispfade, all das ist in den vergangenen Jahren in Bayern geradezu aus dem Boden geschossen – um Möglichkeiten zu bieten, zu sich zu kommen, meist in direkter Zusammenarbeit zwischen örtlichem Tourismusverband und den Kirchen, vereint unter der Marke "staade – stille Zeiten". Ins Kloster auf Zeit boomt schon länger. Jetzt kommen die evangelischen Gästehäuser unter dem Label "Stille Erleben" dazu - offen auch für Einzelreisende. Das Schloss Craheim, das Gästehaus Puschendorf, die Communität Christusbruderschaft in Selbitz sind dabei und haben Stille und ruhige Umgebung im Service, bei Bedarf auch persönliche Ansprechpartner so wie im Gästehaus AllgäuWeite in Sulzberg. Leiter Heiko Stöhr betont, es handle sich um "Kann-Angebote". Niemand müsse in die Kapelle gehen. "Das einzige, mit was man konfrontiert wird, ist, dass ab und zu mal ein Kreuz hängt, aber da kann man auch dran vorbeischauen."

Der Wald liegt im Trend

Nach dem Wellnessboom jetzt der spirituelle Tourismus. Und wem der Meditationsweg und die Gipfelmesse zu konkret religiös sind, der kann ja immer noch in den Wald. Wald ist das diesjährige Jahresthema von Bayerns Cheftouristikern. Barbara Radomski sieht im Wald den Gegenentwurf zu Hektik und Stress. Alles, was mit Wald zu tun habe, boome: Waldbaden, Baumhäuser und der Rückzug in Waldzeltplätze.

Ruhe und Einkehr, egal ob im Wald, beim Pilgern oder im stillen Gästehaus – zu sich kommen ist für den Urlaub vielen wichtiger als Sonne – so starten Bayerns Touristiker in die Saison.