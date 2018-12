"Stille Nacht, heilige Nacht": Der Klassiker wird 200 Jahre

Der Ursprung war ein Gedicht von Joseph Mohr, ein Dorfschullehrer und Organist aus Österreich. 1818 wurde das weltweit bekannteste Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht“ erstmals in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg gespielt.

Wer hat's erfunden?

Es waren Conrad Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr. Der Dorfschullehrer Gruber besserte sein spärliches Gehalt als Organist und Mesner auf. Dreimal war er verheiratet und Vater von zwölf Kindern. Mit dem Hilfspriester Joseph Mohr an der Gitarre vertonte er am 24. Dezember 1818 erstmals das Weihnachtsgedicht von Mohr, dass heute weltweit zum bekanntesten Weihnachtslied zählt.

Von Oberndorf in die Welt

Die Orgel der Kirche Sankt Nikola war in einem sehr schlechten Zustand. Joseph Mohr wünschte sich die Reparatur. Dazu zog er den Orgelbauer Carl Mauracher zu Rate, der einen Neubau empfahl. Der wiederum wurde auf das Lied aufmerksam und soll es ins Zillertal, nach Tirol und in die Schweiz mitgenommen haben und von hier aus wurde es von Sängergruppen immer weiterverbreitet. 1839 soll es erstmals in Amerika gespielt worden sein. Heute wird es in mehr als 350 Sprachen, Dialekten und Versionen auf allen Kontinenten gesungen, wie beispielsweise auf der Südseeinsel Samoa oder in der Antarktis bei den Inuit.

Ich denke, ‚Stille Nacht, heilige Nacht!‘ wäre als das Welt-Friedenslied prädestiniert wie kaum ein anderes Lied auf dieser Erde!“ Placido Domingo, Opernsänger

Trost und Hoffnung

Sowohl Gruber als auch Mohr erlebten Jahre des Krieges, der Not und des Leids. Das Land war bestimmt von polizeilicher Kontrolle und einem diktatorischen System. Es war die Zeit des Wiener Kongresses, auf dem neue Grenzen festgelegt und neue Staaten geschaffen wurden. Die Leitung der Verhandlungen hatte Fürst von Metternich, der mit anderen Staatsmännern nach dem Sturz Napoleons, eine neue Ordnung schaffen wollte. Metternich misstraute dem politischen Urteilsvermögen des Volkes. Er setzte Demokratie mit dem revolutionären Jakobinertum gleich. Die Bürger gleichwohl sehnten sich nach Ruhe, ein Stück Hoffnung. So wurde das Weihnachtslied zu einem Friedens- und Hoffnungsstück.

Die Ergriffenheit derer, die an der Messe teilgenommen haben, war eine echte. Niederschrift von Franz-Xaver Gruber

Ein "fast“ bayerischer Ursprung

Der Münchner Vertrag 1816 legte neue Gebietsgrenzen fest. Dadurch wurde der Rupertiwinkel im Nordwesten Salzburgs Bayern zugesprochen. Die Stadt Laufen wurde geteilt: Die Innenstadt gehörte weiterhin zu Bayern, die Vororte und damit auch Oberndorf kam zu Salzburg und damit zum Kaiserreich Österreich. Die Salzach wurde zum trennenden Grenzfluss.

Immaterielles Kulturgut

Die UNESCO hat das Lied in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, weil es die Art und Weise repräsentiert, wie und warum man Weihnachten feiert. Es thematisiere den Wunsch der Menschen nach allumfassendem Frieden. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Versionen des Liedes dazu, so zum Beispiel vom US-Sänger Bing Crosby. Sein "Silent Night“ wurde über 30 Millionen Mal verkauft und gehört damit zu den meist verkauften Tonträgern.

1. und 6., nicht 3. bis 5.

Sechs Strophen hat das Gedicht und damit das Lied, doch üblicherweise wird nur die erste und sechste gesungen, manchmal folgt noch die zweite Strophe. Die dritte bis fünfte wird meist weggelassen. Und für alle, die nur noch die ersten zwei Zeilen können:

Stille Nacht, heilige Nacht

Alles schläft, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar

Holder Knabe im lockigen Haar

Schlaf in himmlischer Ruh'

Schlaf in himmlischer Ruh'

Stille Nacht, heilige Nacht

Hirten erst kund gemacht

Durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah

Christ der Retter ist da

Christ der Retter ist da

Stille Nacht, heilige Nacht

Gottes Sohn, o wie lacht lieb aus Deinem Göttlichen Mund

Da uns schlägt die rettende Stund'

Christ in Deiner Geburt

Christ in Deiner Geburt