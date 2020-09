Still werden, zur Ruhe kommen: Vom Sinn des Betens

In einer aufgeklärt wissenschaftlichen Welt mutet das Gebet an, als käme es aus einer anderen Zeit. Menschen, die beten, gelten bestenfalls als etwas naiv und rückständig. Was dabei in Vergessenheit gerät, ist, dass das Beten eine elementare Äußerung menschlichen Lebens ist, meint der Theologe und Priester Gotthard Fuchs, ehemaliger Direktor der katholischen Akademie Rabanus-Maurus der Diözesen Fulda, Limburg und Mainz: Viele Religionen würden das Gebet mit dem Atmen vergleichen. "Wie es kein Leben gibt ohne Atmen, so gibt es auch kein Menschwerden ohne Beten."

Der Atem gilt in den Religionen dieser Welt auch als Symbol für das Göttliche, das unser Leben überhaupt erst ermöglicht. Das Atmen, ein – und ausatmen, ist in dieser Vorstellung nicht nur ein biologischer Reflex. Vielmehr gilt der Atem als Resonanz auf den, der dem Menschen den Lebensatem schenkte und als verbindendes Element zu diesem Gott.

Ganz explizit bezieht Ignatius von Loyola, der im 16. Jahrhundert den Jesuitenorden gründete, in seinem Exerzitienbuch den Atem beim Gebet mit ein: Der Betende richtet dabei seine Aufmerksamkeit auf den Atemrhythmus und auf ein einfaches Wort, das er im Atemrhythmus wiederholt. Auf diese Weise kann der Betende die Verbindung zwischen Mensch und Gott spüren, so der Jesuit.

Ein-Wort-Gebet, um zur Ruhe zu kommen

Diese Gebetsform ist auch als Ruhegebet oder Ein-Wort-Gebet bekannt. Sie wurde von frühchristlichen Mönchen, den sogenannten Wüstenvätern, die seit dem späten 3. Jahrhundert in den Wüsten Ägyptens und Syriens lebten, intensiv praktiziert. Im 5. Jahrhundert verbreitete sich diese Art des Gebets durch den Priester und Mönch Johannes Cassianus. In der Westkirche wurde das Ruhegebet vor allem durch die Benediktiner bekannt. Der Gründer des Benediktinerordens, Benedikt von Nursia, beruft sich im 6. Jahrhundert in seiner Ordensregel mehrmals auf Johannes Cassianus, weil er ihn als geistlichen Lehrer sehr schätzte.

Beten ist mehr als Bitten

Laut etymologischem Wörterbuch sind die Worte "Gebet" und "Beten" abgeleitet von Bitte und bitten. Reduziert man das Gebet in seiner Bedeutung allein auf die Bitte, wird es allerdings nur unzureichend beschrieben. Menschen, würden mit Gott ins Gespräch kommen, so Fuchs, wenn sie überwältigt seien – egal ob schön oder schrecklich. "Beten ist immer Resonanz." Auch Dank oder Bitten richten Betende an ihr Gegenüber, ihren Adressaten: Gott.

Der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Elias Canetti, der sich als Atheist verstand, hat einmal gesagt: "Die größte Not des Atheisten ist, dass er nicht weiß, wohin mit seinem Dank."

Ein Gebet sprechen ist nicht das gleiche wie beten

Gebete sprechen und Beten – das können zwei sehr verschiedene Dinge sein. Ein Gebet lässt sich sprechen – auch wenn derjenige gar nicht bei sich und damit weit entfernt von Gott ist. Wirklich beten heißt aber: zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, hinzuhören, was hochkommt und all das Gott hinzuhalten. Die sichtbarste Form dieser stillen Präsenz ist dann, so Gotthard Fuchs, das, was Kontemplation genannt wird, also "absichtslose Präsenz, die in jenen Innenraum hineinführt, in dem keine Gedanken mehr da sind, keine reflexiven, verdinglichten Vorstellungen mehr, sondern wo wir im Rhythmus des Atmens selber in Fluss kommen oder ins Fliegen kommen oder wie immer. Und das ist in Stille".

Gebetserfahrene Menschen – so der Theologe – würden immer weniger Worte machen. Sie seien in einer Weise präsent, wo man spüre, dass alles schon gesagt sei.