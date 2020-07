Stiftung Preußischer Kulturbesitz vor der Zerschlagung

Besonders glücklich sah Hermann Parzinger heute nicht aus, der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Kein Wunder: Eine Expertengruppe hatte in den vergangenen Jahren festgestellt, dass Deutschlands größte Kultureinrichtung ein Sanierungsfall ist, und was für einer: Viel zu wenige Besucher in den Museen, ein bürokratischer Wasserkopf, der längst den Überblick verloren hat, völlig veraltete Computernetze, marode Gebäude, wirre Konzepte, viel zu wenig Geld für den Ankauf von neuer Kunst, Reformbedarf an allen Ecken und Enden. Von "tief gestaffelten Hierarchien und unklaren Entscheidungsprozessen" ist etwas verharmlosend die Rede, eine Umschreibung für zunehmende Erstarrung und einen gefährlichen Orientierungsverlust. Und das bei einer Institution, die Millionen von Objekten verwaltet und jedes Jahr rund 340 Millionen Euro verschlingt, überwiegend Geld aus dem Bundeshaushalt, aber rund sechs Prozent des Etats finanzieren eben auch die Länder – die logischer Weise deshalb mitreden wollen.

In fünf Jahren alles effektiver?

Und was empfehlen die Wissenschaftler, die die Stiftung im Auftrag von Bundeskultur-Staatsministerin Monika Grütters auf den Prüfstand gestellt haben? Die Aufspaltung in vier unabhängige Einrichtungen, um mehr Beweglichkeit zu erreichen, Handlungsspielräume zu eröffnen. Allerdings wird auch mehr Geld angemahnt, sogar mehr Personal kann sich Monika Grütters durchaus vorstellen, womit sie wohl Arbeitsplatz-Sorgen der Beschäftigten gleich im Keim ersticken wollte. Doch ob die finanzielle und personelle Ausstattung wirklich erheblich verbessert wird, das sei dahingestellt, denn der Bund will in Zukunft die Stiftung weitgehend allein finanzieren, also den Anteil der Länder mit schultern. Das wird also sowieso schon teurer, ob Grütters darüberhinaus noch deutlich draufsatteln kann, ist mehr als fraglich. Wie auch immer, in drei bis fünf Jahren soll alles effektiver, schneller, moderner funktionieren.