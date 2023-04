Stiftsbibliothek Waldsassen: Kulturfonds unterstützt Sanierung

Der Kulturfonds Bayern unterstützt die Sanierung und Neuausrichtung der barocken Klosterbibliothek Waldsassen mit über 500.000 Euro. Das hat der Haushaltsausschuss des Landtags beschlossen, wie der CSU-Landtagsabgeordnete Tobias Reiß mitteilt. Die Zisterzienserinnen-Abtei Waldsassen soll insgesamt 516.040 Euro aus dem Kulturfonds erhalten – die gesamte Sanierung soll rund sechs Millionen Euro kosten.

Sanierung hat schon begonnen

Erste Maßnahmen laufen bereits: Derzeit wird der Bestand an Büchern und Bänden Schritt für Schritt abtransportiert, bevor die tatsächlichen Bauarbeiten beginnen können. An der Stiftsbibliothek sind vor allem baustatische Sanierungen nötig, weil sich in den großen Deckengemälden zunehmend tiefe Risse zeigen. Zudem sollen Spezialfenster für einen besseren Schutz vor UV-Strahlung sorgen.

Auch das Umfeld der Bibliothek soll neugestaltet werden, um für Besucherinnen und Besucher die Arbeit und die Geschichte der Waldsassener Zisterzienserinnen und des Klosters besser erlebbar zu machen.

Kulturdenkmal von nationalem Rang

Die finanzielle Hauptlast der sechs Millionen teuren Sanierung trägt der Bund: Aus Berlin sind bereits vier Millionen Euro in Aussicht gestellt und im Bundeshaushalt eingeplant worden. Zehn Prozent muss das Kloster selbst tragen.

Die Stiftsbibliothek gilt als eine der kunsthistorisch bedeutendsten in ganz Süddeutschland und als Kulturdenkmal von nationalem Rang. Grund dafür ist die vollständig erhaltene, rund 300 Jahre alte, aufwendige Ausstattung aus dem Barock. Jedes Jahr besichtigen rund 100.000 Besucher die Bibliothek.