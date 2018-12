Stewart O'Nan macht aus Jerusalem eine "Stadt der Geheimnisse"

Am 22. Juli 1946 explodieren im Untergeschoss des King David Hotels in Jerusalem 350 Kilo Sprengstoff, die von zionistischen Untergrundkämpfern in Milchkannen eingeschmuggelt wurden. Der Südflügel des Hotels stürzt in sich zusammen, 91 Menschen werden getötet. Jossi Brand wartet, als sich der Anschlag ereignet, in seinem Taxi auf Eva, seine Geliebte, die in einem der Hotelzimmer ihrer Arbeit nachgeht. "Die Druckwelle ließ die Autoscheiben bersten und schleuderte sein Gesicht aufs Lenkrad. Brand bemühte sich, die Tür auf zu bekommen, schob sich nach draußen, spuckte Blut, und da sah er, wie die Fassade des Südflügels sich blähte und bebte, wie seine Haut platzte, und die Risse wie bei einem Damm, der zu bersten drohte, weiße Rauchwolken spien. Die Frauen auf den Balkonen schrien." aus: Stewart O'Nan, "Stadt der Geheimnisse"

Jerusalem - ein Pulverfass nach dem Zweiten Weltkrieg

Jossi Brand und Eva sind die Protagonisten im neuen Roman von Stewart O’Nan, und Jerusalem ist der Schauplatz, „Die Stadt der Geheimnisse“, wie es im Romantitel heißt. Und dabei geht es nicht um exotisch-romantische sondern hochexplosive Geheimnisse, weil Jerusalem nach dem Zweiten Weltkrieg im Endkampf um die Gründung des Staates Israel zu einem veritablen Pulverfass geworden war. Dorthin kommt der lettische Jude Jossi Brand, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebt hat. Von der zionistischen Untergrundbewegung, die jeden für ihren Kampf gegen Araber und die die britische Mandatsmacht gebrauchen kann, erhält Brand falsche Papiere und ein altes Peugeot Taxi. Damit verdient er einerseits seinen Lebensunterhalt, indem er Touristen zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt fährt, andererseits dient er den Untergrundkämpfern als Chauffeur. Mit Waffen und Dynamit lernt er das Handwerk des Kampfes, den die einen als Widerstand und die anderen als Terror bezeichnen. Zugleich peinigen ihn Schuldgefühle, weil er der Ermordung von Familie und Freunden im KZ nur ohnmächtig zusehen konnte.

"Die Lager hatten einen egoistischen, argwöhnischen Menschen aus ihm gemacht. Er war nach Jerusalem gekommen, um sich zu ändern, sich zu bessern. Nachdem er so lange ein Tier gewesen war, glaubte er nicht, je wieder ein Mensch sein zu können, doch wenn sie an ihn glaubten, war es vielleicht möglich." aus: Stewart O'Nan, "Stadt der Geheimnisse"

Jerusalem - ein Ort der Schatten

Sie, das sind seine Kameraden in der Widerstandsgruppe und Eva, die sich im King David Hotel prostituiert, um Informationen für den zionistischen Widerstand zu sammeln. Jossi und Eva sind beide von Verletzungen und Verlusten gezeichnet. Aber auch ihren Anführer, den souverän-kaltblütigen Asher, umgibt eine düstere Aura, wie überhaupt das Jerusalem dieses Romans als ein beklemmender Ort voller bedrückender Schatten erscheint. Die Briten hatten Palästina in ihrer Rolle als Mandatsmacht sowohl den Zionisten als auch den Arabern versprochen. Daraus entstand eine zunehmend brutal ausgetragene Konfrontation, in die Jossi und Eva hautnah verwickelt werden. Sie nehmen an Anschlägen teil, Jossi transportiert verletzte Kämpfer oder britische Geiseln durch die Nacht, und mit Entsetzen entdeckt er den Fememord an dem Kameraden Lipschitz, der des Verrats verdächtigt wird.