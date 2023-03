Spielbergs "The Fabelmans": Liebeserklärung ans Filmemachen

Es gibt Momente im Leben, nach denen ist nichts mehr wie zuvor: Liebe auf den ersten Blick. Ein tragischer Unfall. Das Erkennen der eigenen Bestimmung. Als Steven Spielberg sechs Jahre alt war, hatte er all diese prägenden Erlebnisse auf einmal.

Sieben Oscar-Nominierungen für "Die Fabelmans"

Voller Ehrfurcht in den Sessel gepresst, sah er bei seinem ersten Kinobesuch 1952 in Cecil B. De Milles "The Greatest Show on Earth", wie zwei Züge miteinander kollidierten, Waggons entgleisten und sich ineinander verkeilten, Autos und Menschen durch die Gegend geschleudert wurden – ein frühes Wunderwerk der Tricktechnik, das den staunenden kleinen Kinobesucher die Welt mit anderen Augen sehen ließ und den Wunsch entfachte, Ähnliches zu schaffen.

So jedenfalls schildert es Spielberg in der Anfangsszene von "Die Fabelmans": Sein neues und siebenfach oscar-nominiertes Werk ist eine semi-autobiografische Liebeserklärung ans Filmemachen und an seine dysfunktionale Familie, deren kreative Ader seine Mutter war. "In dieser Familie konkurriert die Wissenschaft mit der Kunst. Sammy ist in meiner Mannschaft und kommt nach mir."