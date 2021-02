Steuern sparen mit de Sade: "120 Tage von Sodom" im Angebot

Der Marquis de Sade wurde übrigens zehn Tage, bevor die Bastille gestürmt wurde und die Französische Revolution ausbrach, in die "Irrenanstalt" Charenton überstellt. Sein Manuskript musste er in einem Versteck zurücklassen, er hat es nie wieder gesehen und wohl für verloren gehalten. In den Wirren des Aufstands brachte es der eigenwillige Autor dann sogar zeitweise zum Richter, die Aufführung eines seiner Stücke endete im Tumult. Seine letzten Jahre bis zu seinem Tod 1814 verbrachte de Sade erneut in Charenton, allerdings durfte er dort schreiben und genoss zumindest zeitweise eine "Vorzugsbehandlung".

Werk gilt immer noch als "jugendgefährdend"

Die Geschichte des ungewöhnliche Manuskripts ist ebenso abenteuerlich wie das Leben des Verfassers und fast so düster wie sein Inhalt. Das Papier wurde in der Bastille entdeckt, ging 1929 an Nachfahren von de Sade, wurde 1982 gestohlen, in die Schweiz geschmuggelt und dort von einem Erotica-Händler angekauft.

"Die 120 Tage von Sodom" standen und stehen in vielen Ländern auf dem Index, sind also einer Zensur unterworfen. Mit der berühmten Verfilmung aus dem Jahr 1975 von Pier Paolo Pasolini beschäftigten sich allein in Deutschland seinerzeit vierzehn Amtsgerichte. Das Werk gilt immer noch als "jugendgefährdend". Tatsächlich geht es in dem Text nach der Interpretation moderner Experten weniger um sexuelle Perversionen, als um gesellschaftliche. So gesehen hat der Marquis de Sade hellsichtig die totalitären Staaten des 20. Jahrhunderts vorweggenommen und deren rücksichtslose Rationalität beim Durchsetzen ihrer Interessen beschrieben. Nicht von ungefähr liegen die Wurzeln dieser technokratischen Ungetüme auch im "Vernunft-Fanatismus" der Französischen Revolution.