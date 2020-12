Sternstunden-Projekt: Youfarm für kreative Jugendförderung

Zur Youfarm kommen jedes Jahr rund 4000 Kinder und 1500 Erwachsene. Ob Kindergartenkinder, Schulklassen, Kinder aus der Nachbarschaft oder Fördergruppen: Auf der Youfarm können Kinder- und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und Nationalitäten spielen, forschen und toben.

"Natur und Nachhaltigkeit" – unter dieser Überschrift bieten die Erlebnispädagogen viele Angebote sommers wie winters vor allem im Freien auf einer Fläche von 1,4 Hektar. Kinder können an ihrem eigenen Hüttendorf bauen, im Hochseilgarten klettern, Stockbrot ins Feuer halten oder pflanzen und werkeln im Obst- und Gemüsegarten.

Projekte für Kinder aus allen Schichten und Nationalitäten

"Ein großes Ziel ist der respektvolle Umgang. Die Kinder dürfen hier einfach nur 'sein'. Aber sie lernen auch Grenzen kennen, die eigenen und die der anderen Kinder. Respekt, Achtung, Wertschätzung - auch das wollen wir vermitteln." Frank Helbig, Heilerziehungspfleger und Erlebnispädagoge, Youfarm Augsburg

Die Jugendfarm in Augsburg ist eines von 89 Projekten, die in diesem Jahr von den Sternstunden in Bayern unterstützt werden. Insgesamt fördert die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks in diesem Jahr 167 Projekte weltweit. Und auch hier ist Corona allgegenwärtig.

Viele Corona-Anfragen weltweit

Sternstunden hat in diesem Jahr zahlreiche Anfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhalten und bereits knapp drei Millionen Euro aus dem Spendenaufkommen dafür zur Verfügung gestellt.

Es gäbe in Bayern neben der Hilfe in Einzelfällen immer wieder Anfragen für Wohngruppen und Kinderheime, die Bedarf an Hygieneartikeln und technischer Ausstattung hätten, berichtet Marianne Lüddeckens, Projektleiterin bei den Sternstunden.

Das Hauptanliegen bei Auslandsprojekten in der Corona-Krise sei die Sicherung der Ernährung. Denn es sind vor allem die Menschen, die in Slums leben und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, die am Härtesten von teilweise monatelangen Lockdowns betroffen sind und damit ihre Familien nicht mehr ernähren können.

"Wir hören gerade aus Südamerika, dass dort katastrophale Bedingungen herrschen. Die Sorge der Menschen zu verhungern ist größer als die Angst an Corona zu erkranken." Marianne Lüddeckens, Sternstunden e.V.

Das Sternstunden-Team erhält viele Projektanfragen und ist oft erschüttert über die Zustände, die beschrieben werden. Ein Beispiel: Schwangere Frauen, die in südamerikanischen Slums leben und durch Corona so verängstigt sind, dass sie ihre Hütten nicht verlassen und an keinen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Eine Gefahr für Mütter und ihre ungeborenen Kinder.

"Der Bedarf ist unendlich"

Marianne Lüddeckens hofft auch in diesem Jahr auf ein gutes Spendenergebnis beim Sternstundentag, "damit wir im nächsten Jahr wieder viele Projekte zugunsten kranker, behinderter oder notleidender Kinder fördern können. Es gibt einen schier unendlichen Bedarf, um Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen oder sie vor Leid zu bewahren. Die Anzahl der Förderanträge ist auch in Corona-Zeiten nicht zurückgegangen." Bisher sieht der Spendenstand jedoch sehr erfreulich aus, erzählt sie.

Das ganze Jahr über werden Spenden gesammelt, etwa die Hälfte davon kommt am Sternstundentag zusammen. Daneben bringt auch der Sternstundenadventskalender viele Spenden ein. In den vergangenen 27 Jahren waren das insgesamt knapp 280 Millionen Euro, die für mehr als 3300 Projekte verwendet wurden.

Auch die Youfarm in Augsburg baut mit Fördergeldern der Sternstunden ein neues Stallgebäude. Dort entstehen Werkstätten, aber auch ein Platz für Tiere, mit denen die Kinder dann arbeiten, spielen und lernen können. Wenn alles gut geht, soll es im Frühjahr fertig sein.