Sternstunden-Projekt: Akut-Schmerz-Team in der Kinderklinik

Das Pilotprojekt "Wir! Erfolgreich gegen Schmerzen." im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München ist deutschlandweit einzigartig. Dass Kinder schmerzhafte Behandlungen besser aushalten können, ist das Hauptziel des 2019 gegründeten Akut-Schmerzteams. Methoden der chronischen Schmerztherapie - wie Hypnose, Akupunktur und Entspannung – sollen Traumata verhindern. Während in der Erwachsenenmedizin eine Schmerztherapie bereits Standard ist, fehlt sie bisher in der Grundversorgung von Kinderkliniken.

Ein Zauberhandschuh gegen die Schmerzen

Auch Laurenz Praml kennt Spritzen und schmerzhafte Untersuchungen, seit er ein Baby war. Wegen einer angeborenen Darmfehlbildung hatte er bereits am Tag nach seiner Geburt die erste OP und musste in den folgenden Jahren immer wieder in die Klinik. Von Mal zu Mal hatte er mehr Schmerzen, wenn ihm Blut abgenommen oder ein Zugang gelegt wurde. Bis er sich vor Angst und Schmerzen verweigerte. Laurenz ist so traumatisiert, dass er durchdreht, wenn er eine Spritze und einen Arzt sieht.

"Wenn er das Equipment gesehen hat mit Stauschlauch, Desinfektion usw., dann war bei ihm wie ein Schalter umgelegt und er hat gezittert und geschwitzt. Und ab einem bestimmten Punkt hat er einfach nur noch geschrien." Stefanie Praml, Mutter

Eine schreckliche Situation auch für die Eltern und das Klinikpersonal. Vor einem Jahr musste Laurenz wieder am Darm operiert werden. Doch allen war klar: Noch einmal erträgt er die Spritzenprozedur nicht. Das Schmerz-Team der Haunerschen Kinderklinik testete bei ihm eine Hypnosetechnik, die sie „den Zauberhandschuh“ nennen. Dabei geht Laurenz in seinen Gedanken mit einem imaginären Schutzhandschuh an einen Lieblingsort und spürt so die Nadelstiche nicht mehr.

"Ich glaube, es war unser großes Glück, dass der Laurenz einer unserer ersten Patienten war, weil das bei ihm so wunderbar funktioniert hat und das ist natürlich eine super Motivation, weil man gemerkt hat, man ist auf dem richtigen Weg." Martina Heinrich, Dr. von Haunerschen Kinderspital München

Alternative Behandlung statt Medikamente

Weg von schmerzstillenden Medikamenten hin zu alternativen Behandlungsmethoden aus der chronischen Schmerztherapie. Das Kinder-Schmerz-Team am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München erprobt derzeit, welche Methoden auch bei Akutschmerzen helfen.

Die Sternstunden unterstützen das Hauner-Schmerz-Team bei Personalkosten, Weiterbildung und Material, damit künftig noch mehr Klinikmitarbeiterinnen und Mitarbeiter die alternativen Behandlungsmethoden lernen und Kindern wie Laurenz helfen, ihre Schmerzen zu bewältigen.