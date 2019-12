Mehr als nur Schule: Endlich mehr Platz in der SchlaU-Schule

Kevin ist einer von mehr als 300 jungen Geflüchteten, die die SchlaU-Schule in München besuchen. In dieser Einrichtung werden junge Leute unterrichtet, die noch nicht am normalen Unterricht teilnehmen können. Das hat unterschiedliche Gründe – eines haben allerdings alle gemeinsam: sie sind aus ihrer Heimat geflohen. Kevin ist dankbar, dass er in München ist. Hier hat er seine Mutter getroffen – sie hat Nigeria verlassen, als er acht Monate alt war.

Mehr als zwei Drittel der Jugendliche sind schwer depressiv

In der SchlaU-Schule werden nicht nur Lehrkräfte eingesetzt, sondern auch Psychologen und Sozialpädagogen. Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen hier sind schwer depressiv, sie haben wenig Antrieb und können ihren Alltag nur mit Unterstützung bewältigen.

Unsere Schüler sind alle aus irgendwelchen Kriegsgebieten, Krisengebieten geflohen. Die waren teilweise zwei Jahre unterwegs, in den Bergen und auf dem Wasser. Und kommen hier an, und viele sind schwer traumatisiert. Miriam Herrmann, Leitung SchlaU-Schule

In bis zu 20 Klassen werden die jungen Flüchtlinge analog zum Kernfächerkanon der bayerischen Mittelschulen unterrichtet. Ziel ist der Schulabschluss. Die gezielte und individuelle Förderung soll außerdem eine Möglichkeit sein, in das Regelschul- und Ausbildungssystem einzusteigen und ein Sprungbrett für einen Übergang in das Berufsleben. Mit der 2016 gegründeten SchlaU-Werkstatt für Migrationspädagogik sollen Fortbildungsangebote konzipiert und Unterrichtsmaterialien für Geflüchtete entwickelt werden.

Neues Schulgebäude in München-Obersendling

Die bisherigen Räume der SchlaU-Schule befanden sich im Münchner Bahnhofsviertel. Es waren schwierige Bedingungen: es war laut, es fehlten Aufenthaltsräume und die Möglichkeit für Einzelarbeit. Zudem wurden die Jugendlichen auf dem Weg zur Schule immer wieder von der Polizei angehalten und durchsucht. Der Gründer der SchlaU-Schule, der Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V., freut sich sehr, dass die neuen Schulräume im Jungen Quartier Obersendling nun fertig gestellt sind.