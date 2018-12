Sternsinger erstmals im Bistum Passau entsendet

In der Basilika St. Anna im oberbayerischen Altötting wird der Passauer Bischof Stefan Oster die Sternsinger, verkleidet als Casper, Melchior und Balthasar aussenden. Im Anschluss an den Gottesdienst ziehen die Sternsinger zum Rathaus, wo sie von Bürgermeister Herbert Hofauer (Freie Wähler) empfangen werden.

C+M+B - Christus segne dieses Haus

Bundesweit ziehen vor allem in den ersten Januartagen rund 300.000 Kinder – sowohl katholisch als auch teilweise evangelisch - als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus, um Gottes Segen für die Bewohner zu erbitten und Spenden zu sammeln. Dabei schreiben die Sternsinger traditionell die Jahreszahl sowie das Kürzel C+M+B über die Tür, kurz für die lateinische Bitte "Christus mansionem benedicat" – Christus segne dieses Haus.

Heuer dient das von den Sternsingern gesammelte Geld Projekten für Kinder in Peru und steht unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit". Die Aktion wird vom Kindermissionswerk der katholischen Kirche getragen sowie vom Bund der Katholischen Deutschen Jugend und ist nach Eigenangaben die größte Spendensammelaktion von Kindern für Kinder weltweit.

Vom frühneuzeitlichen Brauch zum immateriellen Kulturerbe

Seit 2015 ist das Sternsingen in Deutschland sogar als immaterielles Unesco-Kulturerbe anerkannt. Der Brauch entstand im 16. Jahrhundert in Anlehnung an die durch das Matthäusevangelium inspirierte Legende der drei weisen Sterndeuter aus dem Osten, die nach Bethlehem gekommen sein sollen, um das neu geborene Jesuskind zu verehren.