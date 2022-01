Sternenkinder: Anspruch auf Namen, Bestattung und Hebamme

Schock, Schmerz, oft auch Verzweiflung, das sind die beherrschenden Gefühle, wenn ein Kind in der Schwangerschaft, während oder kurz nach der Geburt stirbt. Obwohl in dieser Situation viele Eltern oft wie gelähmt sind, kommen dann auch noch Fragen der Namensgebung, Bestattung und zum Mutterschutz dazu.

Alle Sternenkinder dürfen beigesetzt werden

Hans Schlatterer weiß als katholischer Klinikseelsorger, wie schmerzhaft das für die Eltern sein kann. Umso mehr tut es ihm leid, wenn er daran denkt, wie das früher gehandhabt wurde: "Das war dann mehr oder weniger Klinikmüll, wenn man es ganz brutal sagen möchte, der dann mit anderen OP-Abfällen entsorgt wurde."

Das passiert heute nicht mehr. Egal in welcher Woche die Frühgeburt stattfindet: Alle in Kliniken geborenen Sternenkinder dürfen beigesetzt werden. Meist gibt es ein Gemeinschaftsgrab der Klinik, in dem zweimal pro Jahr eine gemeinsame Bestattung sowie eine ökumenische Gedenkfeier für die Eltern und Angehörigen organisiert wird. Wenn die Eltern es wünschen, kann das Sternenkind aber auch im Familiengrab, auf einer Gräberwiese oder ähnlichem bestattet werden.

Namen beim Standesamt eintragen

Bevor es um die Bestattung geht, ist es für betroffene Eltern oft wichtig, dass sie ihrem Sternenkind einen Namen geben und zeigen können, dass ihr Kind existiert hat. In den letzten Jahren hat sich auch da viel getan. Seit Mai 2013 können alle Sternenkinder, auch solche, die mit unter 500 Gramm tot geboren wurden, beim Standesamt wie normale Babys eingetragen werden. In der Bescheinigung stehen dann der vorgesehene Vor- und Familienname, Geschlecht, Geburtstag und Geburtsort. Wenn das Geschlecht noch nicht feststeht, bleibt die Angabe hierzu offen. Die Angabe eines Vornamens ist dennoch möglich. Vor 2013 war eine solche Dokumentation bei Kindern, die mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm auf die Welt gekommen sind, nicht möglich.

Hans Schlatterer, der seit 30 Jahren als katholischer Krankenhausseelsorger arbeitet, begrüßt diese Gesetzesänderung. Sie mache den Umgang mit Sternenkindern würdiger. Aus seiner Arbeit weiß er, dass Eltern heute oft anders ein Kind erwarten als früher. Kinder hätten inzwischen einen ganz anderen Stellenwert als zu Zeiten, in denen "von 15 Kindern nur acht groß geworden" seien, so Schlatterer:

"Es wird vorbereitet, es wird darauf hingewartet, man weiß oft schon das Geschlecht, das Kind ist ganz anders präsent innerhalb der Familie und wenn da etwas passiert, dann ist das natürlich ein massiver Verlust." Hans Schlatterer, katholischer Krankenhausseelsorger

Formal unterscheidet man bei der Geburt von Sternenkindern zwischen Fehl- und Totgeburten. Von einer Fehlgeburt spricht man, wenn sich außerhalb des Mutterleibs keine Lebensmerkmale gezeigt haben, das Gewicht weniger als 500 Gramm beträgt und die Geburt vor der 24. Schwangerschaftswoche erfolgt. Eine Totgeburt liegt vor, wenn das Geburtsgewicht mindestens 500 Gramm beträgt oder die Geburt ab der 24. Schwangerschaftswoche stattfindet.

Trauer zulassen ist wichtig

Die Pfarrerin Doris Wild ermutigt alle Betroffenen, sich Zeit zu nehmen, um den Verlust zu verarbeiten. Bei ihrer Arbeit in der "Segen-Servicestelle" der evangelischen Landeskirche Bayern und zuvor als Pfarrerin hat sie erlebt, dass die Trauer viel zu oft nicht zugelassen oder der Verlust selbst von den Müttern klein geredet wird: "Im Sinne von, ach, es war ja erst die 12. Woche, ist nicht so schlimm." Doris Wild möchte Eltern ermutigen, sich den Verlust einzugestehen und sich Rituale oder Hilfe zu suchen, die beim Verarbeiten helfen.

Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche bieten Trauerfeiern an, die eigens auf Sternenkinder zugeschnitten sind. Auch wenn diese Kinder nicht getauft sind, erklärt Pfarrerin Wild, mache das für das kirchliche Ritual keinen Unterschied. Die Taufe sei nur vorgesehen für lebende Kinder, aber das sei völlig unerheblich, so Doris Wild.

"Ein Kind und jeder Mensch kommt auf alle Fälle in den Himmel, das ist unser tiefer Glaube und Gott liebt jedes Kind und hält jedes Kind in seiner Hand und es bleibt auch in seiner Hand, auch wenn es nicht getauft werden konnte, weil es schon im Mutterleib verstorben ist oder kurz nach der Geburt." Pfarrerin Doris Wild

Recht auf Hebamme und Mutterschutz?

Vom spirituellen zurück zum rechtlichen Rahmen. Eltern von Sternenkindern haben, egal, ob es sich um eine Fehl- oder Totgeburt handelt, Anspruch auf eine Hebamme.

Beim Mutterschutz wird hingegen unterschieden: Eine Fehlgeburt, bei der das tot geborene Kind weniger als 500 Gramm wiegt, gilt rechtlich nicht als Entbindung. Es besteht daher kein Anspruch auf Mutterschutz und auf Mutterschaftsgeld.

Eine Totgeburt, also wenn das Kind mindestens 500 Gramm wiegt, wird rechtlich als Entbindung gewertet und es gelten die gleichen Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes wie bei einem Kind, das lebend zur Welt gekommen wäre. Es besteht sowohl ein Anspruch auf Mutterschutz als auch auf die Zahlung von Mutterschaftsgeld.

Trauer noch nach Jahrzehnten

Der Krankenhausseelsorger Hans Schlatterer ist froh, dass sich einiges bei den Rahmenbedingungen getan hat, denn das Thema totzuschweigen und kleinzureden, sei falsch und hinterlasse Spuren, so Schlatterer: "Ich erlebe das bei alten Frauen, die nach Jahrzehnten oftmals wegen ganz anderer Beschwerden in die Klinik kommen - dann kommt oft dieses Thema, dass sie eine Fehlgeburt oder einen Abgang hatten." Viele dieser Frauen, sagt der Seelsorger, seien noch Jahre später ungeheuer traurig über den Verlust.