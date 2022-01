Sternenkind-Fotografen: Eltern Erinnerungen schenken

Die Stiftung "Dein Sternenkind" vereint bundesweit 600 Fotografen, die professionelle Bilder von Sternenkindern machen – also von Babys, die kurz vor oder nach der Geburt gestorben sind. Für die ehrenamtlichen Fotografen ist es ein Geschenk an die Eltern der Sternenkinder in dieser schweren Zeit. Einer von Ihnen ist Uwe Dreier aus dem oberbayerischen Mettenheim bei Mühldorf am Inn.

"Was macht das mit einem?"

Von "Dein Sternenkind" erfuhr der nebenberufliche Fotograf auf Facebook, überlegte jedoch eine ganze Weile, ob dieses Ehrenamt das Richtige für ihn ist.

"Man trifft Eltern in den denkbar schlimmsten Umständen und letztendlich fotografiert man ein kleines, totes Baby. Man weiß nicht, was es mit einem macht. Darum habe ich relativ lange überlegt und auch immer wieder mit meiner Frau gesprochen. Und irgendwann hat sie gesagt: Ja, du wirst es nie erfahren, wenn du es nicht probierst." Uwe Dreier, Sternenkind-Fotograf

Unbeschwerter Umgang mit dem Tod

Das war im Jahr 2017. Seitdem hat Uwe Dreier 70 Sternenkinder fotografiert. Er erinnert sich nicht mehr genau an jeden einzelnen Einsatz, aber das sei vielleicht auch gut so, meint er: "Man darf das einfach nicht zu sehr an sich heranlassen." Doch es gibt auch ganz besondere Momente, die dem Sternenkinderfotografen trotz all der Trauer der Eltern und Angehörigen noch gut im Gedächtnis geblieben sind. So erinnert er sich daran, wie unbefangen manche Geschwisterkinder mit der Situation umgegangen sind: "Da kann man als Erwachsener einiges lernen", meint Uwe Dreier. Er erzählt von Kindern, die ihr totes Geschwisterchen im Arm hielten und wie selbstverständlich erklärten: "Der ist tot, der darf nicht mit uns nach Hause, aber ich habe ihn jetzt auf dem Arm."

Nicht alle haben Verständnis

Auf der anderen Seite erlebt Uwe Dreier, dass der Umgang mit dem Tod immer noch für viele schwierig ist, vor allem wenn es um Neugeborene oder bereits im Mutterleib verstorbene Kinder geht. Nicht jeder habe dafür Verständnis, dass die Eltern sich Fotos ihres verstorbenen Kindes wünschen, erzählt der 56-Jährige. Vom Klinikpersonal habe er schon Sprüche gehört wie "So was, wohlgemerkt, SO WAS fotografiert man doch nicht." Uwe Dreier findet, dass es anderen nicht zusteht, darüber zu urteilen.

"Das haben nur die Eltern zu entscheiden. Wenn die Eltern Fotos haben wollen von ihrem Kind, um Erinnerungen zu haben für immer und ewig, dann gebt ihnen die Chance und holt uns, ruft uns, helft den Eltern, uns zu rufen, sagt den Eltern, dass es uns gibt. Und dann kommen wir und machen die Fotos." Uwe Dreier, Sternenkind-Fotograf

Fotos, die man als Laie vielleicht nicht so leicht selber machen kann: Detailaufnahmen von Händchen und Füßen, liebevolle Berührungen der Eltern, die kurzen gemeinsamen Momente – eingefangen in Farbe und in Schwarz-Weiß.

Sternchenbilder für daheim

Es gibt Eltern, die die Fotos ihres Sternchens zuhause aufstellen, so wie die Bilder von Oma, Opa, Mama und Papa. Aber Uwe Dreier weiß auch von Eltern, denen es zwar wichtig war, dass Bilder gemacht werden, aber diese bisher nicht angeschaut haben, vielleicht sogar in der Akte im Krankenhaus aufbewahren lassen. Jeder habe eben seinen eigenen Umgang mit dem Verlust.

Wie Uwe Dreier engagieren sich bundesweit circa 600 andere ehrenamtliche Sternenkinderfotografen bei "Dein Sternenkind". Eine Koordinationsstelle verständigt bei Bedarf Fotografen, die im Umkreis wohnen. So war Uwe Dreier zum Beispiel schon in Kliniken in Altötting, Rosenheim, Landshut und München. Insgesamt verzeichnete die Stiftung im vergangenen Jahr 4.300 Foto-Einsätze in ganz Deutschland.