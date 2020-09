Sterne, Streifen, Sex und Lügen: So fackelt Castorf Amerika ab

Wer einigermaßen skrupellos ist, kommt mit Sex und Lügen ja überall in der Welt voran, aber in den USA vermutlich noch ein paar Meter weiter als anderswo. Immerhin steht dort der aktuelle Präsident im Verdacht, sich immer wieder mit Lügen an der Macht zu halten, und was den Sex betrifft, machten ja vor allem Führungskräfte in der Filmindustrie unrühmliche Schlagzeilen. Eigentlich ist Amerika unter Donald Trump ja überhaupt ständig "molto agitato" unterwegs, um es in der Opernsprache auszudrücken, also ungestüm, aufbrausend und erregt bis zur Hysterie.

Welche Flagge ging da in Flammen auf?

"Molto agitato" ist denn auch der treffende Titel für Frank Castorfs neueste Abrechnung mit dem American Way of Life, ein Lebensmodell, das für ihn, und da steht er sicher nicht alleine, eben auf Sex und Lügen aufgebaut ist. Und so werden diese beiden Worte auch mit roter Farbe auf ein Transparent gesprayt und ganz hinten an die Brandmauer der Bühne der Hamburgischen Staatsoper gehängt, auf dass die Botschaft wirklich niemand übersehen möge. Das Sternenbanner, die "Stars and Stripes", ist natürlich auch allzeit präsent, mal als grelle Leuchtreklame, mal als herkömmliche Stoffbahn. Die US-Flagge zu verbrennen, das hat sich Castorf dann aber wohl doch nicht getraut, jedenfalls ging nur ein weißes Laken in Flammen auf - das hatte aber vielleicht auch nur technische Gründe.