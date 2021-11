Sterne, Herzen, Monde - die Symbolik des Adventsgebäcks

Weihnachtsstress hin oder her – selbstgebackene Plätzchen müssen sein. Es soll so riechen wie in der Kindheit, Omas alte Rezepte werden in Ehren gehalten und an die Kinder weitergegeben. Meinungsforscher haben herausgefunden, dass zwei Drittel der Deutschen gerne selbst backen. Aber warum gerade im Advent?

Pilz, Mondsichel, Tanne - so sicher wie das Amen in der Kirche

Schon unsere Vorfahren haben süße Sterne, Monde, Herzen und Tiere geformt. Die in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtigen Symbole haben eine lange Tradition. Stern, Tannenbaum, Schneemann, Ente, Hirsch, Pilz, Halbmond, Herz, Nikolaus, Engel, Schaukelpferd und Glocke - das sind die häufigsten Formen. Die Idee, dass wir Symbole und Figuren ausstechen, hat mit dem Christentum zunächst einmal gar nichts zu tun. Der Brauch geht auf ältere Traditionen zurück.

Schon die Römer kannten Kekse

Schon in der Antike wurde zu festlichen Anlässen gebacken. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass schon mindestens 500 Jahre vor Christus Kekse aus religiösem Anlass zubereitet wurden. Auf einen ausgerollten Teig wurden sogenannte Model gedrückt. Das sind aus Holz oder Ton gefertigte Formen, die Figuren und Symbolreliefs hinterlassen. Wir kennen das auch noch heute vom Spekulatiusgebäck. Vor allem Tiere waren bei den Ägyptern beliebt: Vögel, Katzen, Flusspferde. Das Gebäck wurde aber, wie man vermutet, meist nicht selbst gegessen, sondern den Göttern als Opfergabe dargebracht.

Kelten und Ägypter backen Opfer-Plätzchen

Ausgrabungen und frühe bildliche Darstellungen belegen, dass es auch im heutigen Europa bereits in vorchristlicher Zeit rituelles Backen gab. Weihnachtliche Backkultur kannten zum Beispiel schon die Kelten – wenn auch unter anderen religiösen Vorzeichen. Sie feierten mit Fladen aus Getreidekörnern und Honig Ende Dezember die Wintersonnenwende. Das an Schnüren aufgehängte Opferbrot sollte Dämonen fernhalten. Und wie bei den Ägyptern wurden Plätzchen in Tierform gebacken. So musste man keine lebenden Tiere schlachten, um die Götter gnädig zu stimmen. Tiere in Gebäckform haben eine lange Tradition mit religiös rituellem Hintergrund. Und so erklärt sich vielleicht, warum ausgerechnet die Ente auch heute noch als Ausstechform zu finden ist.

Christstollen: ein Fastenbrot in Form von Windeln

Von der Opfergabe bis hin zur süßen Köstlichkeit, die heute auf Adventstellern liegt, war es ein langer Weg. Im Mittelalter gab es mehrere Fastenzeiten im Kirchenjahr. Der Advent war eine davon und galt der Vorbereitung auf die Geburt Jesu. So waren die Christstollen, ein Mehl-Wasser-Öl-Gemisch, ein langhaltbares Fastengebäck. Dass die Stollen speziell für Weihnachten gebacken wurde, wird durch eine Urkunde aus dem Jahr 1329 belegt. Der Naumburger Bischof Heinrich I. von Grünberg ließ sich als Privileg von Bäckern seiner Stadt jedes Jahr zu Weihnachten Stollen bringen. Die Form des Stolles wurde ganz bewusst gewählt: Sie soll das Christkind in Windeln symbolisieren.

Typisch Spekulatius: Windmühlen und Elefanten

Wer genau hinsieht, findet in der Adventszeit auch seltsame Prägungen auf Weihnachtsgebäck. Bei Gewürzspekulatius zum Beispiel sind Windmühlenmotive beliebt oder Elefanten. Der Grund: Die Herkunft des Spekulatiusgebäcks wird in Holland oder Belgien vermutet. Aus Stolz darauf darf eine Windmühle als Motiv nicht fehlen. Und der Elefant? Traditionell sollen die Spekulatiusplätzchen die Geschichte des Heiligen Nikolaus erzählen. Dieser stammte aus der heutigen Türkei und war Bischof in Myra. Er ist bekannt dafür, dass er Arme beschenkte, und da er viel auf Reisen war, traf er wohl auch auf Elefanten. Daneben sind aber auch Schiffe beliebte Spekulatiusmotive, ist Nikolaus doch auch Schutzpatron der Seefahrer.

Vanillekipferl - kein muslimischer Halbmond

Neben Holland und Belgien rühmt sich auch Österreich als große Weihnachtsback-Nation. Dort sollen die Vanillekipferl ihren Ursprung haben. Sie rangieren bei uns Deutschen nach den Ausstechplätzchen an zweiter Stelle in der Beliebtheitsskala, wie Umfragen ergeben haben. Eine Verbindung zwischen der Mondform und der islamischen Mondsichel ist nicht belegt. Anzunehmen ist eher, dass die Mondform wohl heidnischen Ursprungs und auf Volksgruppen wie die Kelten zurückzuführen ist. Diese lebten nach dem Rhythmus von Mond und Sonne. Und der Glaube an die heilende Wirkung des Mondes hat sich über die Jahrhunderte bewahrt. Gebäck in Mondform symbolisiert Kraft und Stärke.

Dinosaurier und Wichtel haben es schwer

Sucht man nach klassischen weihnachtlichen Figuren und Formen wie zum Beispiel Ochse und Esel oder die Heilige Familie als Ausstechform – Fehlanzeige. Und auch wenn im Handel mal ein Dinosaurier oder Wichtelmännchen unter den Plätzchenformen zu finden ist, die althergebrachten Formen wie Stern, Tannenbaum, Ente, Hirsch, Halbmond, Herz, Nikolaus oder Engel bleiben die Meistverkauften und die Beliebtesten.