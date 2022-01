Stern über Betlehem- was steckt hinter dem Himmelsspektakel?

Aus der Weihnachtsgeschichte ist er nicht wegzudenken: der Stern von Bethlehem mit seinem Schweif. Das Matthäusevangelium berichtet davon, wie ein Stern den Drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zur Krippe gezeigt hat. Astronomen gibt dieses seltene Himmelsphänomen seit Jahrhunderten Rätsel auf. Immer wieder versuchen sie zu klären, ob es den Stern wirklich gab und was es mit dem Himmelsereignis auf sich hat.

Klassisch, doch kaum haltbar: die Kometen-Theorie

Mehrere Theorien gibt es hierzu bis heute, sagt Jana Steuer, Astrophysikerin an der Volkssternwarte München. Entweder habe es sich um einen Kometen gehandelt - dazu würde die traditionelle Darstellung als Schweifstern passen. Es könnte aber auch eine Supernova gewesen sein, erklärt die Astrophysikerin, also ein "sterbender" Stern. "Wenn dieser sehr groß ist, explodiert er eben und wird sehr, sehr hell", so Steuer.

Der Stern von Betlehem - eine Supernova?

Die dritte Theorie: Der Stern von Betlehem könnte Teil einer so genannten großen Konjunktion gewesen sein: "Das bedeutet, dass man davon ausgeht, dass sich eventuell Jupiter und Saturn sehr nahe gekommen sind und dann eben für so ein aufmerksamkeitserregendes Schauspiel am Himmel gesorgt haben."

Mathematiker Kepler: Planetenkonjunktion plus Supernova?

Im Jahr 1604 beobachtete der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler eine Supernova, die zufällig mit einer großen Konjunktion zusammenfiel. Kepler begann zu rechnen und stellte fest: Bereits 7 vor Christus gab es eine solche große Konjunktion. Er schlussfolgerte: Der Stern von Bethlehem muss eine Supernova gewesen sein, die aus einer großen Konjunktion hervorging.

Stelldichein von Jupiter und Saturn

Heute wisse man, dass das nicht stimme, sagt Jana Steuer von der Volkssternwarte München. Und doch hat Kepler mit der These einer Planetenkonjunktion einen wichtigen Hinweis gegeben. Die Astrophysikerin hält diese Theorie für die Wahrscheinlichste. Denn auch babylonische Aufzeichnungen weisen auf eine große Konjunktion im Jahr 7 vor Christus hin: "Und genau das ist höchstwahrscheinlich die Erklärung für den Stern von Bethlehem aus astronomischer Sicht, dass es sich hierbei eben um ein Spektakel gehandelt hat, wo Jupiter und Saturn sich sehr nahekamen, aber eben nur von der Erde aus, also von uns aus gesehen."

Für den Evangelisten war der Stern vor allem ein Symbol

Hat es diesen Stern von Bethlehem tatsächlich gegeben? Für Theologen spielt diese Frage eine untergeordnete Rolle. Für den Evangelisten Matthäus, der als einziger den Stern von Bethlehem in seiner Erzählung erwähnt, hatte dieser vor allem symbolische Bedeutung.

Davon ist Abt Hermann Josef Kugler aus dem niederbayerischen Kloster Windberg überzeugt. Immerhin seien Sternbilder Fixsterne, was bedeutet: Wir können uns am Sternbild orientieren, wir finden den Weg. Selbst Seeleute hätten sich, als es noch keinen Kompass gab, am Himmel orientiert. "Und das ist doch eigentlich ein schönes Bild", so der Abt. "Dass wir uns an Jesus ausrichten, der ist unser Stern, an dem wir uns orientieren können." Das sei wohl auch die Absicht des Evangelisten: "Der sagt mit dem Stern etwas aus über das Kind in der Krippe."

Eine weitere Unbekannte: Jesu Geburtsjahr

Letztlich lässt sich die Existenz des Sterns von Betlehem nicht beweisen. Zwar gab es die Planetenkonjunktion im Jahr 7 vor Christus, wissenschaftlich ist aber nicht bewiesen, dass Jesus tatsächlich in diesem Jahr zur Welt kam. Heute wird das Geburtsjahr mehrheitlich zwischen 4 und 7 vor Christus angenommen.

Dramatisches Himmelspektakel - gerade recht für den Gottessohn

Viele Fragen bleiben offen, beobachtet Astrophysikerin Jana Steuer: "Das einzige astronomische Phänomen, von dem wir wissen, dass es stattgefunden hat, ist diese Konjunktion." Für eine Supernova oder einen Kometen gebe es keinerlei Beweise. "Und dann muss man sich natürlich darauf berufen, dass das Ganze eine symbolische Aussagekraft haben sollte und dementsprechend wahrscheinlich auch dramatisiert wurde." Ob man ihn nun als theologische Metapher versteht, als Folklore oder als seltenes astronomisches Ereignis: Der Stern von Betlehem bleibt ein Rätsel.