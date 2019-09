Raum und Zeit, Draht und Textil: Die Ausstellung "Stereo"

Wer die große Marmortreppe der Residenz hinaufsteigt und die Akademie der Schönen Künste betritt, steht: vor einer Treppe. Genauer gesagt vor einer Tapisserie, die eine Treppe zeigt. Ein paar kalte, graue Steinstufen, fotorealistisch genau abgebildet, eingeschrieben in warmes, weiches Textil. Eine Treppe also, die als Teppich an die Wand gehängt ist. Die komplexe Arbeit von Katharina Gaenssler ist die Essenz eines großen Projekts über die Bauhaustreppe. Es geht um die Annäherung an einen Raum und um die Frage, wie man Räumlichkeit darstellen und an einen anderen Ort transportieren kann.

Wer mit Draht häkelt, lernt viel über sich selbst

Um Räumlichkeit geht es auch Brigitte Schwacke: Wie eine Horizontlinie verläuft ihre Werkgruppe mit dem Titel "DIN A4" auf Augenhöhe über die Wände des großen Ovalsaals der Akademie: 70 Rechtecke von der Größe je eines DIN-A4-Bogens, aus Draht gehäkelt. Dreidimensionale Gebilde, entwickelt aus einer einzigen grafischen Linie.

Damit geht es nicht nur um Sichtbarmachung von Raum, sondern auch von Zeit. Jene Zeit, die Menschen dieser Tätigkeit und damit der Künstlerin gewidmet haben, denn Brigitte Schwacke hat die Drahtgebilde nicht selbst gehäkelt, sondern andere darum gebeten. Manche sind locker und luftig und so gleichmäßig, als hätte eine Maschine sie gemacht, andere wölben sich krumm und verzerrt in den Raum hinein: "Das sind eingeladene Personen, die nach ganz strengen Regeln ein DIN-A4-großes Rechteck aus Draht für mich arbeiten", erzählt Schwacke. "Und da dieser Draht so zäh ist, wirkt man Fehler ein, dadurch entstehen Verdichtungen - und diese Irrtümer sind so wichtig für mich, weil das ein Stück im Leben ist, das man eben nicht verschönern kann, sondern als fragmentarischer Zeitbogen bleibt, das eingeschrieben ist. Und das ist irre, man wird wahnsinnig wütend und man lacht aber auch sehr über sich selbst, das ist definitiv ein Abbild der eigenen Persönlichkeit, ein Psychogramm."

Ein Raum, tapeziert mit seiner eigenen Geschichte

Dem Raum Zeit eingeschrieben hat auch Katharina Gaenssler: Den sogenannten Mitgliedersaal hat sie sozusagen mit seiner eigenen Geschichte tapeziert. Anstelle der alten, ziemlich angegrauten Wandbespannung aus den 1950er-Jahren erstrahlt nun ein kräftiges Rosa, das den Saal in eine völlig neue Atmosphäre taucht. Doch natürlich ist es nicht nur irgendein bunter Stoff. Gaenssler hat das Muster selbst entwickelt. Grundlage ist ein historisches Foto:

"Das ist ein Bild der Kriegszerstörung des Ovalsaals, wo so ein Riesenloch ist, und auch das Dach zerstört ist, aber da ist so ein Blech vom Dach, das sich zusammenwölbt wie eine Blüte. Aus diesem Schwarzweiß-Foto habe ich etwas entwickelt und in rosa-grün getaucht, und jetzt hat es was von einem Dirndlstoff." Katharina Gaenssler

Man kann (siehe Bild oben) ein Blütenmuster erkennen, eine Schlange, oder ein Z, das in seiner Wiederholung wie das lautmalerische Symbol für Schlaf in modernen Comics erscheint. Der Kontrast dieser frischen, gewitzten und doch auf die Geschichte des Ortes bezogenen Wandbespannung zur Erscheinung des Raums vor Katharinas Gaensslers Eingriff ist so stark, dass die Arbeit geradezu exemplarisch für die Möglichkeiten zu Wandel und Veränderung steht.

Akzente im Zusammenspiel

"Stereo" heißt die Schau – und der Titel könnte treffender nicht sein. Hier zeigt sich, was entstehen kann, wenn zwei Künstlerinnen ihre Arbeiten nicht nur in einer gemeinsamen Ausstellung zeigen, sondern wenn sie sich intensiv mit dem Werk der anderen auseinandersetzen. Und hier zeigt sich auch die Bedeutung für den Aufbau von Ausstellungen generell: die Bezüge der Werke untereinander, die vieles klarer machen, indem sie Schnittstellen verdeutlichen oder Unterschiede klarer herausarbeiten.