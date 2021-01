Stephen Kings Vision von der Apokalypse – und dem Leben danach

Nein, das Coronavirus sei überhaupt gar nicht wie die Seuche in "The Stand", Corona könne man überleben. Alle sollten sich beruhigen und angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen. Das hatte Autor Stephen King getwittert, der die Vergleiche zwischen Realität und Roman wohl ziemlich leid war.

Immerhin verlaufen die Infektionen in seinem Roman "The Stand" von 1978 zu über 99% tödlich. Auf die Idee, die fiktive Seuche und die tatsächliche Pandemie in Zusammenhang zu bringen, könnten aktuell allerdings viele kommen. Es gibt eine neue Serie, basierend auf eben diesem Roman. Der Dreh dazu wurde zwar schon 2019 begonnen, doch ist die Welt mittlerweile gleichauf mit einem Detail der Vorlage – ein Symptom für die Krankheit ist Husten.

Die Serie begrüßt uns mit den Bildern, die wir im Alltag fürchten

So sehen wir in den ersten Folgen alles, was wir eben nicht sehen wollen, von verödeten Landstrichen bis hin zu leergefegten Metropolen. Es gibt einige Menschen, die immun scheinen, die überleben. Auch die verbreiten nicht unbedingt gute Laune, einige werden mit all dieser neuen Freiheit verrückt oder wollen mit einem völlig sinnlos gewordenen Koffer voller Geld unmoralische Angebote machen und sie notfalls mit Gewalt durchsetzen.

Wie sich die Seuche in verschiedenen Gegenden auswirkt und wie sie Individuen beeinflusst, das erleben wir durch mehrere Charaktere, die vor allem das sind, was Stephen King liebt: Außenseiter. Dass sie alle überlebt haben, ist erstaunlich genug – und sie haben noch etwas Unwahrscheinliches gemeinsam: In ihren Träumen erscheint eine alte Frau, Mutter Abigail, die sie zu sich ruft, an einen Ort in Colorado.

Von der Apokalypse zum Roadmovie

Die sonderbare Krankheit in "The Stand" entpuppt sich als Katalysator. Es geht im Kern nicht um eine Seuche, sondern darum, was danach kommt. Welche Entscheidungen von wem getroffen werden. So setzt Mutter Abigails Erscheinung nicht nur die Geschichte in Gang, es beginnt auch ein bunter Genrewechsel zum Road Movie, der sehr uramerikanisch wirkt, wenn aus allen Winkeln der USA Überlebende zusammenkommen. Dann wird noch ein Haken geschlagen, zum Fantasy-Abenteuer. Und von nun an müssen wir – typisch Stephen King – so einiges akzeptieren: Dass die magisch anmutende Mutter Abigail (Whoopi Goldberg) 108 Jahre alt ist und durch sie Gott spricht. Sie und die Gruppe, die sie um sich versammelt hat, werden bald von ihrem Gegenspieler Randall Flagg bedroht (Alexander Skarsgard). Versuchung und Verfall in einer Figur.