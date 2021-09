Stephan Malinowskis Buch "Die Hohenzollern und die Nazis"

Klarer kann eine Botschaft nicht sein: Am 3. April 1932, kurz vor der zweiten Runde der Reichspräsidentenwahl, erklärte Kronprinz Wilhelm, Chef des Hauses Hohenzollern, er werde für Adolf Hitler stimmen. Die Empfehlung, veröffentlicht in der Schlesischen Zeitung, stieß auf ein weltweites Medienecho – in Neuseeland etwa wurde über "Hitler’s Crown Prince" berichtet. Der Verfasser wiederum betrachtete seinen Aufruf zwei Jahre später als wichtige Leistung zur Unterstützung der NS-Bewegung. Hinter der Werbung – und ebenso hinter anderen entsprechenden Verlautbarungen – stand eine große strategische Hoffnung, so Stephan Malinowski in seinem Buch "Die Hohenzollern und die Nazis": die Rückkehr zur Macht, zum Beispiel nach dem Vorbild des italienischen Faschismus.

"Das berühmte Wort wird 1932, 33 Einrahmung heißen", so der Historiker im Gespräch. "Die Idee, man könne sich die NS-Bewegung und ihre Dynamik untertan machen und sie dirigieren und lenken. Das geht bekanntlich schief. Aber das ist Teil dieses Konzepts und dieser Denkwelt, in der sich die Unterschätzung des Nationalsozialismus, die Unterschätzung seiner Brutalität, die Überschätzung seiner eigenen Möglichkeiten und eine spezifische Form der Großmäuligkeit paaren, die dann zu den Verheerungen führen, die sich nach 1933 in Form des ,Dritten Reiches' entwickeln werden."

Blick auf das gesamte rechte Milieu

Seit langem forscht Stephan Malinowski, Historiker an der University of Edinburgh, zur Geschichte des Adels in der Weimarer Republik und im "Dritten Reich". Im Rechtsstreit zwischen dem Land Brandenburg und der Familie Hohenzollern war er als Gutachter tätig, die noch nicht beendete Debatte über die Rolle der vormals kaiserlichen Familie beim Aufstieg der Nationalsozialisten wird im letzten Teil des Buches thematisiert. Die Analyse widmet sich nicht allein der politisch immer einflussreicheren Partei Hitlers, sondern dem gesamten rechten, die Republik tief verachtenden Milieu. Bereits der Exilort des Kaisers, Schloss Doorn, wurde – in Malinowskis Worten – eine wichtige Außenstelle der Gegenrevolution. Gleiches gilt nach der Rückkehr des Kronprinzen 1923 nach Deutschland für die Schlösser in Potsdam und im schlesischen Oels.

"Es gibt", so Stephan Malinowski, "diese noch sehr fragilen Verbindungen zwischen dem Nationalsozialismus und dem adeligen Milieu, die an dem Zeitpunkt sich verstärken, als der Nationalsozialismus aus dem Gestrüpp der rechten inkohärenten Organisationen sich herauszuschälen beginnt als die dynamischste Kraft. Das passiert ungefähr 1929/30 – der Erdrutschsieg im September 1930, der NSDAP-Gewinn springt von 1,8 auf 18 Prozent der Stimmen – zu diesem Zeitpunkt wird im Adel, im landbesitzenden Adel und vor allem im preußischen Adel die Wahrnehmung immer stärker, mit diesen Menschen müssen wir in irgendeiner Form Kompromisse finden und zusammenarbeiten."