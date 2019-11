Stemann inszeniert "Schneewittchen" zur Eröffnung in Zürich

Dass Stemann nun mit einem Kinderstück, dem traditionellen Weihnachtsmärchen, seine erste „wirkliche“ Züricher Inszenierung herausbringt, ist durchaus programmatisch zu verstehen. Vielleicht muss man es so sehen, dass Stemann das reiche und konservative Züriberg-Publikum am liebsten durch junge und jüngste Zuschauer ersetzen würde. Stemann inszeniert den Abend jedenfalls so, als wolle er nicht nur "Schneewittchen" erzählen, sondern eine prototypische, gegenwartstaugliche Märchen-Überschreibung liefern, für gestresste Eltern und internetabhängige Kinder gleichermaßen.

Selbstironie des Märchenerzählers

Zu Beginn betritt ein langhaariger Althippie mit einem riesigen Märchenbuch die Szene und beklagt sich über die schlechten Verdienstmöglichkeiten seines Berufs. Märchenerzähler, das muss, trotz bester Ausbildung, ein Hungerleider-Job sein. Da flüchtet man sich, wie der Schauspieler Lukas Vögler das tut, am besten in Selbstironie. Vögler und wohl auch sein Regisseur Stemann möchten den Kindern am liebsten die ganze Welt erklären – aber dazu muss man in Zürich bei einem Aufpasser ganz viele Anträge stellen, die natürlich alle abgelehnt werden.