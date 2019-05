"Um Kinder zu kriegen, muss man auch naiv sein"

Resi lebt im Altbau- und Kreativen-Milieu im Prenzlauer Berg in Berlin, da fühlt sie sich zugehörig. Aber wenn sie nachrechnet, stellt sie fest, dass sie sich das in Zukunft nicht leisten kann. Sie kann sich nur – so ihre Zuspitzung – eine Plattenbauwohnung weit, weit draußen leisten. Frage also: Gibt es ein Recht auf Wohnen innerhalb des S-Bahn-Rings?

Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall gibt es ein Recht auf Wohnen. Und bei der Gentrifizierung ist ja das Merkwürdige, dass erstmal immer welche kommen, die trocken wohnen, die einen Stadtteil aufwerten, und die dann wieder gehen müssen. Ungerechterweise kommen dann die, die es zuerst gar nicht interessant fanden, dann finden sie es interessant, und dann können sie es einfach kaufen.

Das Buch ist ein ständiger innerer Vortrag von Resi an ihre älteste Tochter Bea, die es mal besser haben soll. Was soll sie besser haben?

Sie soll mehr wissen, Stichwort Naivität, sie soll wissen, wie es ihrer Mutter ging. Ein sehr wichtiges Thema im Roman ist, dass Resi feststellt, dass ihre Mutter ihr zwar viel erzählt hat, aber wenig über sich selbst. Da war viel Scham im Spiel über die eigene Aufsteiger-Biografie, über das eigene Frausein. Wie fühlte sie sich als Mutter, als Ehefrau, was waren ihre Träume, welche wurden nicht erfüllt? Darüber hat die Mutter geschwiegen. Resi will das ihrer Tochter gegenüber anders machen und dieses Aufklärungsprojekt verfolgt sie mit einiger Konsequenz. Allerdings widersetzt Bea sich auch und macht klar: Sie will es vielleicht gar nicht wissen. Insofern ist es ganz stark Resis Projekt.

Sie haben mal erzählt, dass Verlage auf solche Themen eher ablehnend reagieren. Das interessiere keinen, das seien klein-kleine Familien-Auseinandersetzungen, Gejammer, häusliches Milieu. Jetzt gerade – Preis der Leipziger Buchmesse – interessiert es eigentlich alle. Ist das ein Umbruch?

Einen gewissen Umbruch in der Wahrnehmung gibt es, wenn es um Auszeichnungen geht, aber ich glaube, eigentlich haben solche Alltagsgeschichten, sogenannte Frauengeschichten, wo Care-Arbeit eine Rolle spielt, immer schon Leute interessiert. Frauen vor allem – vielleicht, kann sein, aber nicht mal unbedingt. Es geht um eine bestimmte Art von Literatur, nah dran am realen Erleben. Jetzt hat gerade das Memoir große Konjunktur, also wahre Geschichten, das hängt auch damit zusammen. Ich höre ganz oft auf Lesungen, dass die Familienszenen eins zu eins wiedererkannt werden. Das kann Spaß machen beim Lesen. Vielleicht haben inzwischen mehr Verlage oder Jurys begriffen, dass das eine spannende Art von Literatur ist.

Vor Kurzem habe ich wieder einen Moderator eine Schriftstellerin fragen hören, wie sie das denn schaffe mit dem Schreiben und den Kindern. Klassische Frage, die nie einem Schriftsteller gestellt wird. Ist diese Frage total unkorrekt – oder total ehrlich?

Ich glaube, sie ist ehrlich. Das ist die Realität, dass die meiste Care-Arbeit weiterhin von Frauen geleistet wird. Gleichzeitig kann es ja auch sein, dass ein Mann als Freiberufler Care-Arbeit übernimmt, also könnte man das durchaus auch Männer fragen. Ich habe den Vorteil, dass genau solche Fragen in meinem Roman schon behandelt werden. "Wie schaffst du das?" – diese Frage hat Resi entlarvt, eigentlich bedeutet dieser Satz: "Mit dir will ich nicht tauschen – das ist nicht zu schaffen!" Ich bin jetzt gegen solche Fragen ziemlich immun.

