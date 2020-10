Steigende Armut: Unterwegs mit dem Caritas-Foodtruck in München

Corona hat die Situation für viele Bedürftige noch verschärft

Die Schlange ist lang, die an der Essensausgabe des Food-Trucks wartet. Manche Menschen, vor allem Frauen, verbergen ihr Gesicht nicht nur hinter der Maske, sondern nutzen auch die große Kapuze ihres Anoraks – sie schämen sich, wollen unter keinen Umständen erkannt werden. Zumal, wenn sie erst durch die Corona-Pandemie in diese Situation geraten sind. Es scheinen immer mehr zu werden. Jürgen lebt hingegen schon seit zehn Jahren auf der Straße. Durch Corona sei die Situation noch schwieriger geworden, sagt er: "Weil sehr viele Häuser zugemacht haben, auf die die Leute sich verteilt haben von der Verpflegung her. Jetzt ist das warme Essen weniger geworden, und so ist es jetzt deswegen schwieriger, weil die Leute sich dann konzentriert auf diesen Wagen stürzen, denn jeder möchte natürlich irgendwo etwas Warmes haben."

Gäste regelrecht ausgehungert, Obdachlose häufig unterkühlt

Wie groß die Not ist, sieht Caritas-Sprecherin Marlies Brunner jeden Tag, wenn Menschen schon um zwölf Uhr für die erste heiße Suppe anstehen und sich gleich mehrere der 375 ml-Becher hintereinander beim Foodtruck abholen. "Das reicht ihnen oft nicht, weil sie so ausgehungert und ausgekühlt sind, dass sie sich tatsächlich gleich nochmal anstellen und sich noch eine Portion holen, und dann um vier Uhr, wenn wir zumachen, sich für den Abend auch nochmal eine Portion holen, damit sie dann durch die Nacht kommen."

Freiwilliger Andreas: "Etwas wirklich Sinnvolles für die Menschen"

Aber es gibt auch Lichtblicke in dieser Zeit. Einer davon ist der Abiturient Andreas Arnsdorfer vom Werner-von-Siemens-Gymnasium. Er möchte die Zeit bis zu seinem Studium sinnvoll nutzen und hat sich deshalb als ehrenamtlicher Helfer für den Foodtruck gemeldet. Von der Situation gerade der obdachlosen Besucher des Foodtrucks war er schockiert. "Ich persönlich bin davor noch nie mit Menschen in Kontakt gekommen, die so arm sind oder teilweise auf der Straße leben", erzählt er. "Letzte Woche, als es die ersten Male so kalt war, waren die Leute, die auf der Straße geschlafen haben wirklich unterkühlt in der Früh. Da merkt man, man macht hier was wirklich Sinnvolles für die Menschen."

Für den Winter hoffen Caritas-Chef Georg Falterbaum und seine Mitarbeiter darauf, dass die stationären Obdachlosenspeisungen wieder aufmachen dürfen. Denn es geht ja nicht nur um Essen, sondern auch um soziale Kontakte. Und die lassen sich in geheizten Räumen deutlich besser pflegen als in der Kälte.