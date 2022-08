Steffen Schroeders Roman über Max Planck und Albert Einstein

Auf diese Geschichte kam Steffen Schroeder eher indirekt: durch Leserbriefe aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus den 1970er-Jahren, die sein Vater gesammelt hatte. Bis dahin war auf der Rückseite des Zwei-Mark-Stücks immer Max Planck abgebildet gewesen, nun sollte es Münzen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten geben. "Und da gab es so eine Debatte in den Leserbriefen, was Max Planck damals getan hätte, um seinen Sohn zu retten. Das hat mich sehr beschäftigt", erzählt der Autor.

Ein "Bekenntnis zum Führer" ablegen?

Steffen Schroeder beginnt seinen Roman "Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor" mit dieser Szene: Im Oktober 1944 sitzt Erwin Planck, Sohn des bereits damals berühmten Physikers in Berlin Tegel im Gefängnis. Die Nazi-Schergen werfen ihm Vaterlandsverrat vor. Erwin Planck, ehemals Staatssekretär, hatte am Tag der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler um seine Entlassung gebeten, wurde Widerstandskämpfer. Am 20. Juli 1944 beteiligte er sich am Attentat gegen Hitler. Während Erwin Planck in der Zelle auf seinen Prozess wartet, bekommt sein Vater Post vom Regime: die Aufforderung zu einem öffentlichen "Bekenntnis zum Führer“, das in einer Broschüre publiziert werden soll.

"Das ist natürlich eine ganz grauenvolle Aufgabe", so Steffen Schroeder, "wenn man sich vorstellt, als Vater in dieser Situation so einen Auftrag zu bekommen. Man weiß nicht: Wenn ich sage, das mache ich nicht, hat das vielleicht den Effekt, dass mein Sohn überhaupt keine Chance hat und zum Tode verurteilt wird. Und im Gegenzug: Wenn ich ein Bekenntnis schreibe, wie großartig unser deutscher Führer ist – hätte das den Effekt, dass man Gnade walten lässt und meinen Sohn rettet? Und wie verhalte ich mich in diesem Moment?"

Zwei Vater-Sohn-Geschichten

Steffen Schroeder erzählt von Max Plancks Ringen um diese Entscheidung und vor allem auch von dem sehr engen Verhältnis zu seinem Sohn Erwin. Parallel dazu – und das gibt dem Roman eine starke Dynamik – entwickelt der Autor eine zweite Vater-Sohn-Geschichte, nämlich die von Albert und Eduard Einstein. Entlang dieser Freundschaftsgeschichte zwischen den beiden berühmten Männern Planck und Einstein verläuft gleichsam die Spiegelkante dieser zwei völlig gegensätzlichen Vater-Sohn-Beziehungen.

Einstein, der vor dem NS-Regime nach Amerika geflohen ist, hatte bereits früh den Kontakt zu seinem Sohn Eduard verloren, indem er dessen sensible Persönlichkeit und vor allem seinen Berufswunsch Schriftsteller zu werden, ablehnte. Während Erwin Plank in der Gefängniszelle immerhin um die Solidarität seines Vaters weiß, sitzt Eduard Einstein, an Schizophrenie erkrankt und von der damals üblichen Elektroschock-Therapie malträtiert, in einer Anstalt im Schweizer Burghölzli.

Noch mehr als die Zellen in Berlin Tegel, wo es immerhin einen Gefängnispfarrer von menschlicher Größe gibt, gleicht Burghölzli einer Strafvollzugsanstalt, denn das medizinische Personal fängt sogar die Post der Kranken ab. Während das Schicksal der Söhne Erwin und Eduard den schrecklichen Zeitläuften unterworfen ist, wird sich Einstein später von den USA aus in einer entscheidenden Lebenssituation für seinen Freund Max einsetzen.

Max Planck und Albert Einstein

Es gebe diesen Witz, sagt Steffen Schroeder, in dem es heißt, Max Planck habe zwei weltbewegende Entdeckungen in seinem Leben gemacht: "Die erste ist das Wirkungsquantum, und die zweite ist Albert Einstein." Als einer der Ersten habe Planck das Genie Einsteins erkannt, in einem ursprünglich recht kleinen, unscheinbaren Artikel von einem völlig unbekannten Verfasser. Planck habe Einstein sofort kontaktiert, gefördert und bald darauf nach Berlin geholt, so der Autor: "Ich habe über diese Freundschaft sehr viel recherchiert und fand das von Beginn an äußerst spannend, weil beide sehr konträre Charaktere sind."

Nicht nur wenn Steffen Schroeder von seiner Recherche erzählt, auch beim Lesen seines Romans merkt man sein feines Gespür für die Entwicklung der Charaktere. Dies ist vielleicht auch seinem eigentlichen Beruf als Schauspieler geschuldet: Schroeder war viele Jahre Mitglied des Wiener Burgtheaters und des Berliner Ensembles. Einem breiteren Publikum ist er vor allem durch seine Serienrolle in der SOKO Leipzig bekannt. Nicht nur die männlichen Hauptfiguren im Roman sind äußerst starke und plastische Charaktere, auch skurrile Nebenfiguren tauchen auf: etwa die russische Spionin Margarita, die mit zwei Ratten auf den Schultern lebt und als laszive Geliebte Albert Einstein den Verstand raubt.

Vor allem aber gehört Nelly Planck, Ärztin an der Berliner Charité und Ehefrau Erwin Plancks zu den starken weiblichen Charakteren im Buch: Als die sowjetischen Besatzer Frauen im Krankenhaus vergewaltigen, schreibt sie in kyrillischer Schrift die Namen für scheußliche Krankheiten wie Tuberkulose, Diphterie und Typhus auf Plakate, malt zur Abschreckung potenzieller Peiniger einen Totenkopf darauf und hängt sie vor die Zimmertüren. Mit "Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor" beweist Steffen Schroeder, wie klug, spannend und dazu auch noch höchst amüsant die schweren Kapitel der deutschen Geschichte erzählt werden können.

"Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor" von Steffen Schroeder ist bei Rowohlt Berlin erschienen.