Stefan Dettl über "Danzn", das neue Album von LaBrassBanda

Vor drei Jahren veröffentlichten LaBrassBanda das auf einer Welttournee entstandene Live-Album "Around the World". Jetzt hat die bayerische Blechbläser-Pop-Combo um Sänger und Trompeter Stefan Dettl wieder ein Studioalbum aufgenommen. Der Titel: "Danzn".

Christoph Leibold: Dass die Musik von LaBrassBanda tanzbar ist, hat sich längst herumgesprochen. Manche sagen daher LaBrassBanda sind sowieso live am besten, man muss diese Musik spüren, sich in die Glieder fahren lassen. Oder zumindest beim Hören spüren, wie sich Menschen in Bewegung setzen, wie ein Saal, eine Halle, ein Stadion in Schwingung kommen – so wie auf ihrem Konzertalbum "Around the World" von 2017. Läuft da so ein Studioalbum wie "Danzn" nicht Gefahr, irgendwie keimfrei zu werden?

Stefan Dettl: Nein, das ist kein Problem. Wir sind alle gestandene Musiker und natürlich ist die Bühne und das Live-Spielen für uns das Allerschönste. Da kriegt man wirklich auch am meisten LaBrassBanda-Gefühl mit. Aber Studiosachen und Studioarbeit sind etwas ganz Anderes und auch total spannend. Da arbeitet man an Emotionen, an Klängen, was man live nicht so macht, da geht ganz viel über Energie. Und deshalb ist Studio etwas ganz Anderes, was wir aber auf keinen Fall missen möchten.

Aber um diese Energie zu kriegen, auch im Studio, was hilft denn da? Um sich selbst unter Strom zu setzen, versucht man dann selber mitzutanzen, zu wippen bei der Aufnahme?

Das kommt ganz von selber. Wenn ein Stück schön ist oder ein Text Spaß macht, dann kann man auch im Studio nicht stillhalten. Oft wippt man dann mit. Oft ist es dann ganz komisch, wenn man allein im Studio arbeitet und jemand von außerhalb kommt zufällig rein und sieht einen mit Kopfhörer rumtanzen oder rumschreien oder rumsingen. Die Emotion ist bei der Musik auch im Studio total im Spiel, das kann man gar nicht verstecken. Aber das ist auch ganz gut so.

Jetzt könnte man natürlich fragen: Ist es überhaupt wieder ein tanzbares Album? Der Titel könnte ja auch eine Finte sein.

Ja, wir haben das gemerkt, als wir die letzten Jahre eine Welttour gespielt haben, wirklich einmal um die Welt. Da hatten wir total schöne Konzerte in Australien, in Kambodscha und so weiter. Da haben wir die Leute gefragt: Wie kommt ihr auf das Konzert, wieso sind in Kambodscha 150 Leute im Konzert? Darauf haben die geantwortet: Uns haben Bekannte Bescheid gesagt, da müsst ihr hin, da kommt eine super Tanz-Band. Und so hat sich das eigentlich durch die ganzen Kontinente durchzogen. Wir gelten außerhalb von Deutschland offenbar als Tanz-Band. Und dann haben wir uns gesagt, wenn wir die ganzen Eindrücke der Tour einfach auf ein Album packen, auf dem wirklich eine stimmungsvolle, tanzbare Musik drauf ist, dann muss das quasi "Danzn" heißen.