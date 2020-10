"Porträt ihrer Zeit": Stefan Aust verfilmt Angela Merkels Leben

Das Leben von Angela Merkel als Fernseh-Vierteiler? "Das ich mit Sensationen komme, das will ich jetzt nicht behaupten", sagt Stefan Aust dem BR über die von der UFA angekündigte Dokumentation, die ohne Spielszenen auskommen soll. Der Journalist hat sich vorgenommen, das Drehbuch zu schreiben und will sich, "wie das so meine Art ist", durch die DDR-, Oppositions- und Regierungsjahre der Kanzlerin "durcharbeiten": "Ich finde, das ist ein sehr interessantes journalistisches Projekt und auch ein Teil meines eigenen Lebens. Als ich beim Spiegel angefangen habe und bei Spiegel-TV arbeitete, da war Helmut Kohl Kanzler. Ich habe schon über Willy Brandt und Helmut Schmidt berichtet, als die noch Kanzler waren. Das ist alles ein Teil meiner journalistischen Vergangenheit."

"Wir wollen keine Privilegien"

Ende des nächsten Jahres, also mutmaßlich nach dem Abschied von Merkel aus dem Amt der Kanzlerin, sollen die Folgen auf TVNOW, dem Streamingdienst von RTL, gesendet werden. Aust wird vor allem in den kommenden Monaten viel unterwegs sein: "Es wird eine reine Dokumentation mit klassischem und frisch gedrehtem Material über ihr nach aller Wahrscheinlichkeit letztes Jahr im Amt. Wir bekommen da keine privilegierte Position, die wollen wir auch gar nicht haben. Wir akkreditieren uns bei Parteitagen und anderen Veranstaltungen. Und dann tauchen wir natürlich tief in die Archive ein und erzählen die ganze Geschichte ihres Lebens und ihrer Karriere."