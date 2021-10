Startschuss für "Der größte Glückskeks"

Das zweite Stadtschreiberstück für Weißenburg mit dem Titel "Der größte Glückskeks" hat der Clemens Berger geschrieben. Für drei Monate lebte der österreichische Autor im Sommer 2020 in der Stadt und lernte Weißenburg und seine Bewohner kennen. Da sein Vorgänger im Stück "Der Lebkuchenmann" die Geschichte Weißenburgs nach Bergers Worten "verbraten" hat, sei schnell klar gewesen: Das neue Stück muss in der Gegenwart oder der Zukunft spielen, erklärt Clemens Berger bei einer ersten Lesung im Weißenburger Kino.

Weißenburg als Kopie in China

So geht es nun in Bergers Stück um die Klimadiskussion, einen Lottogewinn und Verschwörungstheorien. In der satirischen Komödie baut China Weißenburg nach – und zwar in einer klimaneutralen Version. Dass die Kopie besser als das Original sein soll, wollen die Weißenburger sich nicht gefallen lassen. Da kommt der Lottogewinn des Obdachlosen Gerd, dem heiligen Trinker, gerade recht. Der stellt demjenigen 45 Millionen Euro zur Verfügung, der die beste Idee hat, wie man die Stadt besser für alle macht.

Ein elementares Erlebnis für Regisseur Schmiedleitner

Die Geschichte um den "größten Glückskeks" wird wieder von Regisseur Georg Schmiedleitner in Szene gesetzt. Ihm zur Seite steht Rebekka Gruber, die die Co-Regie übernimmt und damit ihr Regie-Debüt gibt. Schmiedleitner hat bereits beim "Lebkuchenmann" Regie geführt. Das sei ein sehr elementares Erlebnis für ihn gewesen, sagt er im Weißenburger Kino. Als er damals 150 Menschen auf der Bühne des Bergwaldtheaters gesehen habe, habe er fast Tränen in den Augen gehabt. "Beim Applaus war mir klar, das muss ich weitermachen", so Schmiedleitner.

"Da ist etwas entstanden, das kostbar ist. Etwas Einzigartiges." Georg Schmiedleitner, Regisseur