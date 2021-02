Startrampe und Netzwerk: 20 Jahre Popularmusikförderung

Aktuell liegt die Kultur wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Doch hinter den Kulissen geht es weiter: Online-Kurse zu Songwriting und Musikvertrieb oder die Planung für eine U25-Bühne beim Umsonst und Draußen-Festival in Würzburg. Verantwortlich dafür ist der Popularmusikbeauftragte im Bezirk Unterfranken, ein Job, der heuer Jubiläum feiert. 2001 hat Peter Näder "Mainpop" ins Leben gerufen. Seit einem Jahr darf Benjamin Haupt nun als dessen Nachfolger die Kontaktstelle bilden zu ausübenden Musikerinnen und Musikern, Lehrerinnen und Lehrern, Veranstaltern und Kommunen.

Musik für alle zugänglich machen

"Ich verstehe die Stelle als Breitenförderung, also möglichst viele zu erreichen, die Bock haben, Musik zu machen. Denen Mittel und Möglichkeiten aufzuzeigen, Handwerkszeug mitzugeben, wie sie sich als Musiker aufstellen können", erzählt Haupt. Der 31-Jährige ist selbst Musiker, hat schon in vielen Bands gespielt, ist Musikpädagoge und Lehrbeauftragter für Songwriting an der Uni Würzburg und war Kulturmanager in der Region Rhön-Grabfeld.

Von Gema bis Tourbus

Sein Netzwerk in Unterfranken und seine Erfahrungen will er in den neuen Job einbringen. Er will Ansprechpartner sein für junge Bands in der Region, egal mit welchem Anliegen sie kommen: Von Gema über Booking bis hin zu Fragen wie "Wo bekomme ich einen Bus her, wenn ich eine kleine Tour starten will?" - Haupt sieht die Popularmusikförderung als Startrampe und Chancengeber für Musikmachende in der Region.

Bandcamps besonders beliebt

Eins der beliebtesten Formate sind seit Beginn im Jahr 2001 die "Bandcamps", die jährlich in der Musikakademie Hammelburg stattfinden. "Das war das große Ding, das Highlight, über Jahre hinweg ein fester Bestandteil im Kalender", erzählt Hannes Wittmer. Der Musiker kommt selbst aus Hammelburg, war in der dortigen Musikszene aktiv und ist per Zufall auf das Angebot der "Mainpop" gestoßen.

Vier Tage spielt Musik die Hauptrolle

Vier Tage lang steht das Musikmachen bei diesem Workshop-Format im Mittelpunkt. Berufsmusikerinnen und -musiker leiten die Kurse und sind Ansprechpartner für die mittlerweile rund 50 Nachwuchskünstler, die bei dem bayernweit größten Band-Workshop dabei sind.. Die Tipps von den Profis waren goldwert, sagt Wittmer: "Es war ein großes Zusammentreffen und Netzwerken über Tage hinweg. Das war ganz schön toll. Da hab ich auch gemerkt, dass ich Berufsmusiker sein möchte." Über Freundschaften aus der Zeit ist er bis heute dankbar.

Hauptaufgabe ist der Aufbau von Netzwerken

Alle bayerischen Regierungsbezirke haben eine solche Popularmusikförderung. Der Aufgabenbereich der Popularmusikbeauftragten erstreckt sich auf die gesamte Popularmusik, zu der Rock, Pop, Heavy Metal, Hip Hop, Rap, Techno, Ethno oder Country ebenso zählen wie Jazz oder Blues. Ihre Hauptaufgabe ist der Aufbau von Netzwerken zwischen allen Akteuren der Popularmusik sowie die Unterstützung vor allem von jungen Musikerschaffenden bei Auftritten und Projekten.