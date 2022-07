Start der Kaspar-Hauser-Festspiele in Ansbach

Eine Woche lang steht ganz Ansbach im Zeichen Kaspar Hausers. Insgesamt sind im Stadtgebiet 29 verschiedene Veranstaltungen mit Bezug zum berühmten Findelkind geplant. Das einwöchige Programm der Kaspar-Hauser-Festspiele bietet Interessierten und Experten die unterschiedlichsten Veranstaltungen.

Erstes Open-Air Konzert des Festivals

Zwei Stücke feiern in diesem Jahr ihre Uraufführung in Ansbach: Zum einen ein Melodram aus Texten und Gedichten von und über Kaspar Hauser, zum anderen ein Tanztheater, das sich mit seinem Leben auseinandersetzt. Außerdem werden bei einem Konzertabend am 6. August insgesamt 150 Musiker und Musikerinnen im Innenhof der Ansbacher Residenz eine Symphonische Dichtung aufführen – das erste Mal, dass es bei den Festspielen ein Open Air Konzert geben wird.

Berühmtes Findelkind lebt in Ansbach

Die Kaspar Hauser-Festspiele finden alle zwei Jahre in Ansbach statt und wurden 1998 von Intendant Eckart Böhmer zusammen mit der Stadt Ansbach ins Leben gerufen. Sie beschreiben Kaspar Hauser als berühmtestes Findelkind der neueren Geschichte. Informationen und das Programm der Kaspar Hauser-Festspiele gibt es in der Touristeninformation Ansbach und auf der Homepage der Stadt.

💡 Stichwort: Kaspar Hauser – das berühmteste Findelkind des 19. Jahrhunderts

Kaspar Hauser tauchte 1828 allein als Kind in Nürnberg auf und wurde binnen kürzester Zeit berühmt und sagenumwoben. Wo kam er her? Aus welchem Haus stammte er? Warum wurde er verstoßen? Noch heute sind diese Fragen nicht beantwortet. 1831 kam Hauser nach Ansbach, wo er am 17. Dezember 1833 an den Folgen eines Mordanschlages starb. Noch mehr Fragen begleiten seither die Geschichte des Findelkindes. Er wurde im Laufe der Zeit ein beliebtes Sujet in der Philosophie, der Literatur, im Theater, der Psychologie und Pädagogik.