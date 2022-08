Stars im Luitpoldhain: "Wahnsinns-Line-Up" in Nürnberg

Das Gelände rund um den Nürnberger Luitpoldhain muss in diesen Wochen viel aushalten. Einen Tag nach dem dritten und letzten Teil des diesjährigen Klassik-Open-Airs, werden bei "Stars im Luitpoldhain" am Sonntag ab 20 Uhr erneut Tausende Besucher erwartet. Die Bühnentechniker sind schon seit dem Morgen auf den Beinen und richten das Besteck für den großen Auftritt der internationalen Jazz- und Soulgrößen. Im Programm mit dabei sind unter anderem die amerikanische Pop-Sängerin Cassandra Steen, Posaunist Nils Landgren und die Funk-Fusion-Band Mezzo Forte.

Vorfreude bei Musikern nach coronabedingter Pause

Gastgeber Wolfgang Haffner freut sich nicht nur, endlich wieder auf seiner Lieblingsbühne im Nürnberger Luitpoldhain zu stehen. Der in Wunsiedel geborene Schlagzeuger will den Besuchern mit einem "Wahnsinns-Line-Up" einen unvergesslichen Abend mit Freunden kredenzen.

"Wir alle waren zwei Jahre mehr oder weniger zu Hause, konnten nicht reisen und kaum Konzerte spielen. Dass ich mit meinen Freunden und Weggefährten so etwas in meiner Heimatstadt erleben darf, wird bestimmt ganz besonders." Wolfgang Haffner, Gastgeber von 'Stars im Luitpoldhain'

Groovy, funky und soulig – so soll der Luitpoldhain in Nürnberg an diesem Sonntagabend wieder klingen. Dafür sorgt auch die speziell besetzte German Allstar Bigband. Mehr als 60.000 Besucher werden erwartet zu dem kostenlosen Open-Air-Konzert.