Stars auf dem roten Teppich - 69. Berlinale beginnt

Mit einer Gala und viel Prominenz haben die 69. Berliner Filmfestspiele begonnen. Eröffnet wurde die Berlinale von der diesjährigen Jury-Präsidentin, der französischen Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Juliette Binoche, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und Berlinale-Direktor Dieter Kosslick.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin gehören zu den wichtigsten Festivals der Welt. Ein Markenzeichen: die Förderung des politisch engagierten Kinos. Bereits vorgestellt wurden heute der Eröffnungsfilm und die Internationale Jury rund um Jury-Chefin Juliette Binoche.

Mehr weiblicher Anteil

Die Berlinale rückt die Frauen in den Fokus - zumindest schon mal auf einem T-Shirt. Zum Beginn des Festivals trägt Jurymitglied Rajendra Roy einen Spruch auf seinem Oberteil: "The Future of Film is Female" - "die Zukunft des Films ist weiblich".

Tatsächlich sind in diesem Jahr 7 von 17 Wettbewerbsfilmen unter weiblicher Regie entstanden. Das ist noch immer nicht die Hälfte, aber mehr als zuletzt in Cannes oder Venedig. Für die diesjährige Jurypräsidentin Juliette Binoche ist es "ein gutes Zeichen": "Das ist ein guter Schritt nach vorn".

Berlinale ist eine politische Berlinale

Bereits vor der Eröffnung hob Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die politische Bedeutung von Filmen hervor. Die Goldenen und Silbernen Bären seien "auch eine Anerkennung für eine Filmkunst, die sich einmischt", erklärte sie. Die diesjährige Juryvorsitzende Juliette Binoche betonte ebenfalls die politische Dimension der Films und des Festivals. Die Berlinale müsse "menschlich sein, und wenn sie das ist, ist sie auch politisch", sagte die französische Schauspielerin. Die Welt sei derzeit "ziemlich egoistisch". Sie verwies auf die Schließung von Grenzen und den globalen Klimawandel.

Impressionen vom roten Teppich