Starkstrom aus dem Graben: Verdis "Rigoletto" in Würzburg

Intendant und Regisseur Markus Trabusch und seine Ausstatterin Susanne Hiller setzten dabei nicht auf äußeren Firlefanz. Der Palast des Herzogs besteht aus wenig mehr als blickdichten Milchglasscheiben und ein paar Tischen und Stühlen. Grauschwarze Mauern stehen auf der Bühne, halb Irrgarten, halb Grenzbefestigungen, aber sie halten niemanden von Verbrechen ab.

Rigoletto wird zur Echse

Rigoletto, herausragend gespielt und gesungen von Bariton Federico Longhi, sieht aus wie "Joker", der gerade in den Kinos wieder sein Unwesen treibt, also mit dicker weißer Schminke im Gesicht. Zufall, sagt Markus Trabusch, beim Regiekonzept war nicht absehbar, dass ein böser Film-Clown zeitgleich für Furore sorgt. Nachdem seine Tochter entführt und geschändet wird, verwandelt sich Rigoletto äußerlich in eine Echse, schnallt sich eine Art Krokodilschwanz um den Leib und sorgt für Angst und Schrecken. Dabei wird er hier nie wirklich zu einem emotionalen Monster, ganz im Gegenteil, er bleibt verletztlich, fürsorglich, verzweifelt. Ein sehr überzeugendes Rollenporträt, weit jenseits vom Spektakel in Bregenz, wo das Stück in diesem und im kommenden Jahr ja ebenfalls auf dem Spielplan steht.