Starkes Papier-Theater: Augsburger "Werther" ist nicht von Pappe

"Tränen fallen tropfenweis' nach innen"

Das alles ist poetisch anzuschauen, nie sentimental oder gefühlsduselig, sondern wird durchweg der Vorlage von Goethe wie der Erfolgsoper von Jules Massenet gerecht. Klar, die ist von lyrischer Innigkeit, so, wie das Publikum sie eben 1892 schätzte, aber teilweise auch schon modern bis zur Psychoanalyse, etwa wenn Charlotte singt: "Die Tränen, welche man nicht weint, die nicht den Augen heiß entrinnen, sie fallen tropfenweis' nach innen, da trinkt das Herz sie und versteint." Die aus St. Petersburg stammende, russische Mezzo-Sopranistin Natalya Boeva, die im vergangenen Jahr den renommierten, international wegweisenden ARD-Musikwettwerb im Fach Gesang gewann und an der Theaterakademie August Everding in München studierte, singt diese Charlotte wunderbar zart und zerbrechlich. Was ihr an stimmlichem Volumen und an Charisma noch fehlt, macht sie mit ihrer Ehrlichkeit und ihrem Engagement allemal wett. Sie wird in Augsburg, wo sie seit dieser Spielzeit zum Ensemble gehört, sicher noch häufiger für Aufsehen sorgen, und nicht nur dort.