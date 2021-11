Starke Damen zweiter Klasse - Frauen in der katholischen Kirche

Frauen sind – nach kirchlichem Lehramt "empfangend, nährend, fürsorglich, haben die Familie im Blick, sind emotional viel begabter, Frau ist vor allem Mutter – oder Jungfrau", fasst die katholische Theologin Gunda Werner von der Universität Graz zusammen. Und ihre Regensburger Kollegin Ute Leimgruber ergänzt: "Das heißt, es wird gesagt, dass die Frau qua Geschlecht, ganz besonders geeignet ist für soziale, reproduktive und emotionale Tätigkeiten."

Seit Jahrzehnten ist die Jungfrau und Gottesmutter Maria quasi das Rollenvorbild für die katholische Frau. So erklärte Papst Franziskus in seinem nachsynodalen Schreiben zur Amazonas-Synode 2020: "Die Frauen leisten ihren Beitrag zur Kirche auf ihre eigene Weise und indem sie die Kraft und die Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben." Papst Franziskus, so die Theologin Gunda Werner, sei da sehr in der lehramtlichen Perspektive, die sich in den 1970er Jahren und dann ganz besonders unter Papst Johannes Paul II herausgebildet habe.

Papst Johannes Paul II. sieht in der Frau vor allem "Braut und Mutter"

Der schrieb 1995 in einem Brief an die Frauen: "Die Kirche sieht in Maria den erhabensten Ausdruck des 'Genius der Frau' und findet in ihr eine Quelle nicht versiegender Inspiration. Aus Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes hat sie ihre bevorzugte, aber alles andere als leichte Berufung einer Braut und Mutter der Familie von Nazareth angenommen. Vor diesem Horizont des 'Dienstes', der - wenn er in Freiheit, Gegenseitigkeit und Liebe erbracht wird, das wahre 'Königtum' des Menschen zum Ausdruck bringt - ist es möglich, ohne nachteilige Folgen für die Frau auch einen gewissen Rollenunterschied anzunehmen. (…)"

Gott mit Gendersternchen: Ist Gott eher Frau oder Mann? Die katholische Kirche, so Gunda Werner, gehe davon aus, dass Männer und Frauen qua Schöpfung verschieden seien. Deshalb schreibe sie Männern und Frauen unterschiedliche Rollen zu und erkenne das nicht als "Willkür" oder "Diskriminierung", sondern argumentiere: "Das wollte Gott so". Für Ute Leimgruber ist das "eine paternalistische Unterdrückungsfürsorge". Mit solchen Argumenten, also dem Schöpfungswillen und der Tradition, wird - der Regensburger Theologin zufolge - seit Jahrhunderten gerechtfertigt, dass Frauen bis heute von bestimmten Ämtern ausgeschlossen sind und sie nicht zur Priesterin geweiht werden können. So schrieb Papst Paul VI im Jahr 1977: "Der wahre Grund liegt darin, dass Christus es so festgelegt hat, als er die Kirche mit ihrer grundlegenden Verfassung und ihrer theologischen Anthropologie ausstattete, der dann in der Folge die Tradition der Kirche stets gefolgt ist."

Die Konsequenz: das Verhältnis der Geschlechter zueinander wird von einer doppelten Asymmetrie bestimmt: vom Unterschied zwischen Mann und Frau sowie zwischen dem Unterschied Kleriker und Laiin. Und das sei problematisch, erklärt Leimgruber: "Überall wo Asymmetrien bestehen gibt es Missbrauch. Denn Asymmetrie bedeutet Macht und macht wird in der Regel missbraucht."

Welche gravierende Folgen diese Machtstrukturen in der katholischen Kirche haben – das zeigt der Missbrauchsskandal bis heute. Und davon berichten inzwischen auch viele Frauen, gerade auch Ordensfrauen, etwa in dem Buch "Erzählen als Widerstand", das Ute Leimgruber im vergangenen Jahr mit herausgegeben hat. "Von den Frauen wird erwartet, demütig zu sein, dienend zu sein, die Caretätigkeit zu erledigen – und das wird begründet, mit ihrem 'Frausein'. Und wenn sie es nicht tun, dann wird das bestraft."

Ratzinger fürchtet "Rivalität der Geschlechter"

So schrieb Kardinal Joseph Ratzinger im Jahr 2004: "Auf die Missbräuche der Macht antwortet die Frau mit einer Strategie des Strebens nach Macht. Dieser Prozess führt zu einer Rivalität der Geschlechter, bei der die Identität und die Rolle des einen zum Nachteil des anderen gereichen. Die Folge davon ist eine Verwirrung in der Anthropologie, die Schaden bringt und ihre unmittelbarste und unheilvollste Auswirkung in der Struktur der Familie hat." Die Regensburger Theologin Ute Leimgruber interpretiert diese Worte so: "Da wird suggeriert – Frauen wollen wohin, wo sie nicht hingehören."

Ute Leimgruber betont: Sie habe Hoffnung, dass die die lehramtlich zementierten Geschlechterrollen aufbrechen und dass die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche angepackt wird. Sie verweist auf den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Bätzing, der in diesem Jahr sagte: "Ich muss ehrlich sagen: dass es in der Theologie gut herausgearbeitete Argumente gibt, die dafür sprechen, dass das sakramentale Amt auch für Frauen zu öffnen wäre."

Ein überfälliger Schritt wäre das für die Grazer Theologin Gunda Werner. Denn auch wenn Geschlechterstereotype in der säkularen Welt nach wie vor verbreitet und gelebt werden: die katholische Kirche hat sich mit ihren geschlechtsspezifischen Zuschreibungen und ihrer hierarchischen Struktur inzwischen weit entfernt von der Lebensrealität ihrer weiblichen Mitglieder: "Aus der liberal demokratischen Perspektive bedeutet das schon, dass die Nichtteilhabe an allen Ämtern eine Diskriminierung ist. Das heißt, als katholische Frau lebt man in zwei Welten, in zwei Logiken. Und man merkt ja auch, dass nicht mehr alle Frauen bereit sind, diese beiden Logiken einfach so hinzunehmen."