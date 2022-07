Stardirigent Franz Welser-Möst fördert Volksmusik

Im Zentrum des 5.000-Einwohner-Städtchens Bad Aussee geht’s zünftig zu an diesem Abend: Überall in der Stadt spielen Musikantinnen und Musikanten auf – die malerischen alten Gemäuer in der Ortsmitte hallen wider von Landlern, Polkas und Boarischen in volksmusikalischer Exzellenz. Und so wird es den Sommer über noch öfter zugehen in verschiedenen Ortschaften der Region, wie Initiator Franz Welser-Möst erläutert. "Das Konzept oder die Idee dahinter ist: dass die Hausmusik in jeglicher Form wieder zur Selbstverständlichkeit wird. Dass sich Leute treffen, dass sie einfach miteinander musikalisch kommunizieren. Dass Hausmusik wieder ein ganz normaler Bestandteil des sozialen, gesellschaftlichen, familiären Lebens wird."

"Hausmusik-Roas" und "Zuawispielen"

Die "Hausmusik-Roas" findet in diesem Sommer schon zum zweiten Mal statt – und findet großen Anklang. Der oberösterreichische Volksmusikforscher Walter Rescheneder zeigt sich begeistert von der Initiative, knüpft sie doch an Praktiken des gemeinsamen Musizierens an, die der 74-Jährige noch aus seiner Kindheit kennt: "Ich erinnere mich noch ganz genau, dass mein Onkel gekommen ist zu meinem Vater am Wochenende, um gemeinsam auf der Hausbank mit zwei Flügelhörnern zu spielen. Und auf einmal ist der Nachbar gekommen, der hat auch mitgespielt. Bei uns heißt das "Zuawisingen" oder "Zuawispielen". Und Franz Welser-Möst hat gesagt: Das wäre doch etwas, dass man das wieder forcieren könnte."

Simon Amon, eine "Person of Colour" aus Bad Aussee, musiziert als Bassgeiger bei der "Gimpelinsel-Saitenmusi": "Mir san größtenteils aus Aussee, einen Goiserer haben wir dabei. Uns gibt es seit mittlerweile sieben Jahren. Die Gruppe ist eigentlich aus einer Schulfreundschaft heraus entstanden, und mittlerweile spielen wir schon dreißig bis vierzig Mal im Jahr – bei Hochzeiten und anderen Feiern, und heute bei der 'Hausmusik-Roas'."

Volksmusik als Humus der Klassik

Das Salzkammergut zwischen St. Gilgen, Gmunden, Bad Ischl und dem Ausseerland ist eine Region, in der Hoch- und Volkskultur seit etwa 200 Jahren eine fruchtbare Symbiose eingehen. Das ist etwas, das Welser-Möst gut gefällt: "Große Komponisten haben sich wesentlich beeinflussen lassen von der Volksmusik. Gerade hier im Salzkammergut – wenn man schaut, wer alles hier Sommerferien gemacht hat, von Schubert über Hugo Wolf und Johannes Brahms bis hin zu Gustav Mahler, die sind natürlich konfrontiert worden mit der Volksmusik hier im Salzkammergut. Und das hört man ja: ob es nun ein Trio in einer Bruckner-Symphonie ist oder ein Ländler in einer Mahler-Symphonie oder jede Art von Tanzmusik bei Franz Schubert: Der Humus, auf dem das wächst, ist natürlich die Volksmusik."

In unmittelbarer Nähe des Bad Ausseer Rathauses demonstriert die "Altbadseer Musi" die hohe Kunst des "Patschens" – des kollektiven rhythmischen Klatschens. Robert Leu, Klarinettist bei der "Altbadseer Musi", ist seit seiner Kindheit enthusiastischer Volksmusikant: "Es ist ein bissel so wie der Jazz für die Alpenbewohner. Man darf ein bissel extemporieren, man darf ein bissel ausprobieren. Das hält die Spielfreude wirklich am Leben, und es ist ja nichts in Stein gemeißelt."

So groß der Erfolg der "Hausmusik-Roas" auch ist, es würde dem Festival gut anstehen, wenn es in den nächsten Jahren auch mehr Musikerinnen eine Bühne böte. Der Abend in Bad Aussee ist doch recht männerlastig.

International abheben im Kulturhauptstadtjahr 2024

Wie auch immer: Im Jahr 2024, wenn das benachbarte Bad Ischl und das ganze Salzkammergut zur "Europäischen Kulturhauptstadt" werden, soll die "Hausmusik-Roas" auch international abheben, so wünscht sich das der Volksmusik-Experte Walter Rescheneder: Da könnten dann auch Menschen aus Leipzig, Wanne-Eickel, Berlin und anderen Ecken Europas mitmusizieren: "Gerade das Salzkammergut hat viele Touristen. Das müsste doch ganz etwas Tolles sein, wenn die Leute ihr Instrument mitnehmen, und sie treffen sich irgendwo am Abend und sagen: Da kann jeder kommen, und wir musizieren ganz einfach. Aber nicht nach Noten, sondern wir tauschen uns einfach aus, so wie früher. Das wäre doch toll, wenn das auch in anderen Ländern passieren könnte", Rescheneder. "Das ist ja auch eine Grundidee für die Hausmusik-Roas: Wir reisen vielleicht mit einem Instrument – oder mit dem Instrument, das jeder hat: das ist die Stimme."