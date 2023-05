Starbesetzte Western-Serie: Das "Yellowstone"-Spinoff "1923"

Oh wie schön ist Montana. Das Land des großen Himmels, der endlosen Prärien, Berge und Wälder. Keine Häuser weit und breit: Das ist das Reich der Familie Dutton, seit ihre Vorfahren im Jahr 1883 über den beschwerlichen Oregon Trail hier ankamen.

Die Dutton-Dynastie macht weiter

Jacob Dutton – perfekt besetzt mit Harrison Ford – ist ein grimmiger Endsiebziger, der sicherer im Sattel sitzt als er Treppen hochsteigt. Er und seine irisch-stämmige Frau Cara (Helen Mirren) haben die riesige Yellowstone-Ranch von seinem Bruder geerbt und über harte Winter und eine Pandemie gerettet. Doch in der Welt der Autos und Kühlschränke der 1920-er Jahre findet Jacob Dutton sich nicht mehr zurecht. Es ist Zeit für einen neue Generation der Duttons.

In der Serie "1923", die kurz nach dem ersten Weltkrieg spielt, kündigt sich die kommende Depression bereits an: Die Böden sind von Dürre, Hitze und intensiver Weidewirtschaft ausgezehrt, das Vieh verendet, Insektenplagen ziehen über das Land. Mehr als die Hälfte der Farmer verliert in dieser Zeit ihren Besitz, Banken crashen und reißen den ganzen Staat in eine Jahrzehnte dauernde Krise. Auch Jacob Dutton droht, trotz seiner riesigen Ländereien, alles zu verlieren. Entsprechend trüb und finster ist auch die Tonalität der Serie.

Die epische Familiensaga der Duttons erzählt Serienschöpfer Taylor Sheridan in inzwischen drei sehr unterschiedlichen Western-Serien, beginnend im Jahr 1883 bis in die Gegenwart. Der Kampf um die Yellowstone-Ranch gegen gierige Investoren und wohlhabende Eindringlinge aus den Küstenmetropolen bestimmt auch 120 Jahre später noch das Leben der Duttons. In der Serie "Yellowstone" hat der von Kevin Costner verkörperte Patriarch John Dutton den tugendhaften Pfad seiner Vorfahren längst verlassen: Ihm sind alle Mittel Recht, um seine Macht und das Familienvermächtnis zu erhalten.

Es geht ums amerikanische Selbstverständnis

Die Original-Serie "Yellowstone" gleitet oft ins Melodramatische und Soapige ab. Viel interessanter sind die beiden historischen Serienableger "1883" und jetzt "1923". Sie ergänzen "Yellowstone" mit einer durchaus komplexen Vorgeschichte, kommen aber ohne Vorwissen aus. Alle drei Serien loten das Verhältnis von Macht und Gewalt aus und beleuchten ihren Stellenwert für das US-amerikanische Selbstverständnis.