"Star Wars 9" ist ein uninspirierter Parcours des Abschieds

Wer sich nicht vorstellen kann, was der heutige Tag für die Fans der "Star Wars"-Filme bedeutet, wer nicht ahnt, was die Vollendung der neunteiligen Saga für Millionen Menschen auf diesem Planeten ausmacht, dem sei, bevor er vielleicht doch mal ins Kino geht und erkundet, was diesen Hype auslöst, empfohlen, nach Dassow in Mecklenburg-Vorpommern zu fahren: Dort lässt sich in einer alten Scheune die erste Trilogie der Filmreihe real erleben.

Auf über 1.000 Quadratmetern sind Kulissen des Sternenkriegerepos nachgebaut – "von Fans für Fans", wie es das Betreiber-Ehepaar Marc und Kirstin Langrock ausdrückt. Er ist ein Fan der ersten Stunde, und sie war irgendwann auch infiziert davon. In der Scheune wird der Besucher durch insgesamt 30 Filmsets geführt. Den Anfang macht der böse Darth Vader auf seinem martialischen Raumschiff. Er ist umgeben von drei seiner Soldaten, den Sturmtrupplern. An Prinzessin Leia und dem Astromech-Droiden R2-D2 vorbei geht es zum Wüstenplaneten Tattuin. Undsoweiter.

Ein Drama des Nicht-Loslassenkönnens

Die Dramaturgie dieser Ausstellung in Dassow entspricht ziemlich genau der des jetzt abschließenden Teils der insgesamt neun Filme: Alle Figuren und Helden sind mit dabei – und wer bereits gestorben ist, tritt im Traum, als Erscheinung oder zumindest als Hologramm wieder auf. "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ist ein Drama des Nicht-Loslassenkönnens, ein quälend in die Länge gezogener Parcours des Abschieds. Eine uninspirierte Abfolge interstellarer Verfolgungsjagden verbunden mit raunendem Stammbaumgeklingel: Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Das ist schon die ganze Handlung.

Dem Film fehlen die Frische und Energie eines beherzten Lebewohls. Ohne wirkliche Spannungsmomente wird vergeblich immer wieder die Hand aufgelegt, um alte Wunden zu heilen – und überhaupt steuert alles darauf zu, dass sich am Ende alle liebhaben, nachdem das ewig Böse wie erwartet in einer finalen Schlacht besiegt wird. Brav sortiert sich abschließend das Personal: Schwarz zu schwarz, weiß zu weiß – und weil das alles in einer bunt durchmischten Welt geschieht, tut man sich mit dem Vorwurf eines verkappten Rassismus schwer. Wer genau hinhört, kriegt immerhin mit: Die Guten sprechen Amerikanisch, die Bösen britisches Englisch.