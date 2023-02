Star-Schlagzeuger Wolfgang Haffner leitet Egidier Jazznights

Spät am Abend, als die eigentliche Jazznight schon lange vorbei ist, setzt sich Wolfgang Haffner in einer Nebenkapelle der Nürnberger St. Egidien Kirche ans Schlagzeug. Binnen Sekunden verebbt das Stimmengewirr der Umstehenden und alle lauschen gebannt den leisen Tönen von Haffners neuem Album, das just an diesem Tag erschienen ist. Es trägt den Namen "Silent World", denn es ist während des Corona-Lockdowns entstanden. Auch Wolfgang Haffner, Deutschlands bekanntester Schlagzeuger, war plötzlich ausgebremst – statt Konzerte auf der ganzen Welt zu spielen, verbrachte er viel Zeit in seiner fränkischen Heimat, auf einem Dorf bei Nürnberg.

"Silent World" – Album entstand im Lockdown

"Ich hatte viel Ruhe mich mit Musik zu beschäftigten," sagt Haffner, "manche Stücke sind über Wochen entstanden, die Musik hatte ganz viel Zeit zu reifen und ich denke, das neue Album ruht sehr in sich." Die Stücke auf dem Album heißen folgerichtig "La Casa" oder "The Peace Inside". Denn auch er ruhe jetzt viel mehr in sich, als vor der Pandemie, so Haffner. Seit seinem achtzehnten Lebensjahr war er gewohnt, immer um die Welt zu reisen, anfangs mit Jazzlegende Albert Mangelsdorff, dann mit Bands wie der von Al Jarreau, Konstantin Wecker oder den Fantastischen Vier. Inzwischen macht er seine eigene Musik und kehrt mit den Jazznights in der Kirche quasi auch zurück zu seinen eigenen Wurzeln.

Zurück zu den Wurzeln – Musik in der Kirche

Tatsächlich hatte Haffner einen seiner ersten größeren Auftritte in der Egidien-Kirche. Das war kein Zufall, denn sein Vater war Kirchenmusikdirektor. Er habe ihm beigebracht, mit dem Raum zu spielen – denn in der Kirche hallt jeder Ton lange nach. "Die Anzahl der gespielten Noten ist sehr wichtig, man muss weniger spielen, dafür aber sehr bewusst." Auch in der Pandemie entstand die Idee für die Jazznights, gemeinsam mit seinem Freund Oliver Thumann, der im Kirchenvorstand von St. Egidien ist, überlegte er, jungen Musikern, die am Anfang ihrer Karriere stehen und teils auch durch Corona jäh ausgebremst wurden, eine Plattform zu bieten.

Bei den Jazznights ist die Kirche voll

Die Egidien-Kirche versteht sich schon als "Kulturkirche". Es gehe darum den Leuten eine gute Zeit zu bieten, so dass sie etwas Positives mit der Kirche verbinden, sagt Oliver Thumann. "Kirche hat etwas zu sagen, aber man muss am Angebot arbeiten und das tun wir hier mit sehr viel Leidenschaft." So entstand die von Ehrenamtlichen getragene Konzertreihe "Egidier Jazznights", die in unregelmäßigen Abständen jungen Künstlern eine Bühne bietet. Rund 400 Leute kamen zu den Konzerten, die schon stattgefunden haben.

Nachwuchs-Musiker geben ihr Solo-Debüt in der Kirche

Thumann hat den Raum – Haffner die Kontakte. So gaben die Sängerin Alma Naidu und der Pianist Simon Oslender bereits ihre Solo-Debüts bei den Jazznights. "Darauf sind wir sehr stolz", sagt Thumann. An diesem Abend ist Sebastian Studnitzky zu Gast. Er spielt zu elektronisch erzeugtem Sound auf dem Klavier und der Trompete. "Einer der vollkommensten Musiker, der mir je begegnet ist", sagt Haffner über Studnitzky. Alle drei, auch Naidu und Oslender spielen auch in Haffners "Magic Band" mit, mit der er auf Tour geht. Am 31. März 2023 gibt es die nächste Jazznight mit dem Schweizer Schlagzeuger Dimitri Monstein und der Cellistin Fany Kammerlander, die auf Tournee mit Peter Gabriel, Deep Purple und Konstantin Wecker war.

Konzerte in München und Nürnberg

Wolfgang Haffner ist auch wieder unterwegs in der Welt – die ersten Konzerte spielt er in diesem Jahr in Japan. Er habe gehofft, dass die Welt auch nach der Pandemie eine andere, entschleunigtere bleibe, doch das sei leider nicht eingetreten, so Haffner. Die Welt ist so laut und hektisch wie sie vorher war. Doch mit der Musik von "Silent World" kann man sich zurückträumen in eine ruhigere Welt.

Am 18. März 2023 spielt Haffner mit seiner Band im Münchner Prinzregententheater und am 25. März in der Nürnberger Meistersingerhalle – oder man sucht, wenn man es ruhig mag, öfter mal wieder die Ruhe in eine Kirche.