Star-Dirigent befeuert Debatte: Netrebkos Karriere zu Ende?

Franz Welser-Möst (61), Musikdirektor des Cleveland Orchestra und darüber hinaus viel beschäftigter Dirigent in Opernhäusern, ist kein ausgewiesener Fan von Anna Netrebko (50). Er weigerte sich schon vor dem Angriff auf die Ukraine, mit der Star-Sopranistin zusammenzuarbeiten, wie er jetzt dem österreichischen "Kurier" bestätigte: "Das muss man auseinander halten. Ich habe das vor einigen Monaten gesagt, weil ich es ablehne, wenn jemand wie sie, aber auch Valery Gergiev, die Kunst so behandelt, dass man zum Beispiel nicht zu Proben erscheint. Das ist respektlos gegenüber Kollegen, aber auch respektlos gegenüber dem Publikum und hat mit fehlendem Berufsethos zu tun. Nun geht es darum, dass die beiden die rote Linie überschritten haben, indem sie einen Kriegstreiber unterstützen oder sich nicht distanzieren. Wie man sich bettet, so liegt man."

"Es gibt späte Comebacks - ich glaube nicht daran"

Tatsächlich standen beide, Netrebko und Gergiev, im Ruf, von Gala zu Gala und Auftritt zu Auftritt zu eilen, ohne dazwischen genügend Zeit für Proben einzuplanen. Ernsthaftes "Regietheater" war mit der Operndiva kaum möglich. Aber Welser-Möst legte nach: Er wollte von "gewissen Abnützungserscheinungen in ihrer Stimme" gehört haben: "Wenn sie jetzt drei Jahre nicht singt? Es gibt späte Comebacks, aber ich glaube nicht daran. Sie hat keine Agentur mehr, auch keine Plattenfirma. Und es geht ja nicht einfach um die Sängerin Netrebko, sondern um die Marke. Und die ist ziemlich kaputt."

So ganz stimmen diese Aussagen nicht: Netrebkos Plattenfirma Deutsche Grammophon vertreibt ihre Aufnahmen weiterhin, will aber keine neuen produzieren. Und einen neuen Manager hat Netrebko offenkundig auch gefunden: Der in Monaco ansässige Maxim Berin, der sie mit seiner Agentur "Berin Iglesias Art" bisher lediglich in Osteuropa vertrat, wird sie jetzt nach eigenen Worten weltweit betreuen. Er kündigte in einem Interview mit einer russischen Zeitung an, die Diva wolle ab Mai wieder arbeiten und habe Einladungen aus Israel, Asien und Südamerika vorliegen.

Auch SZ spekuliert über Auftritte im Westen

Was an diesen Behauptungen dran ist, lässt sich von außen nicht überprüfen. Immerhin fragt auch die "Süddeutsche Zeitung" inzwischen: Werden wir die große Anna Netrebko je wieder auf einer westlichen Bühne sehen?" Dass sie in Mailand, London, Wien oder New York singt, ist jedenfalls bis auf Weiteres schwer vorstellbar. Womöglich kommt sie bei ihrem "Entdecker" und langjährigen Förderer Valery Gergiev unter: Der soll demnächst nicht nur wie bisher das St. Petersburger Mariinski-Theater, sondern zusätzlich das Bolschoi in Moskau leiten und deutlich mehr Auftritte in China absolvieren, was zweifellos lukrativ ist.