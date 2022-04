Stalins Urenkel besorgt um Putin: "Er sollte auf sich aufpassen"

Er verkauft gerade seinen gut gepflegten japanischen Wagen und will sich aus "politischen Gründen" ein chinesisches Modell zulegen. Der Käufer seines alten PKW darf damit rechnen, ein Gratisexemplar des Buchs "Geheimnisse der Familie Stalin: Geständnis des Letzten der Dschugaschwili" überreicht zu bekommen. Selim Bensaad, Jahrgang 1971, Urenkel von Stalin und hörbehinderter Künstler, äußerte sich jetzt gegenüber dem russischen Nachrichtenportal "News" zu seiner Sicht auf die aktuelle Politik: "Tatsächlich bemerke ich immer mehr Ähnlichkeiten zwischen Wladimir Putin und Josef Stalins Entscheidungen und Handlungen."

Putin mühe sich derzeit nach Kräften, dass sich Russland nicht abermals "im Juni 1941" wiederfinde, also völlig unvorbereitet einem Großangriff aus dem Westen ausgesetzt sei, so Bensaad, der damit voll auf der Linie der Kreml-Propaganda ist. Die verbreitet ja die Mär, die Ukraine habe mit Unterstützung der NATO die Wiedereroberung der Krim und besetzter Gebiete im Donbass vorbereitet.

Exhumierung von Stalin angestrebt

Zwar wolle er Putin momentan nicht nerven, so Bensaad, aber über kurz oder lang wolle er beantragen, Stalin exhumieren zu lassen, denn er sei überzeugt, dass sein Vorfahre vergiftet wurde, vermutlich beim letzten Abendessen im Kreise der Sowjet-Größen Berija , Malenkow, Chruschtschow und Bulganin. "Verräter sammeln sich oft um eine starke Persönlichkeit. Denken Sie daran, wie Chruschtschow zu seinen Lebzeiten mit Stalin zusammen war, zum Beispiel", so Bensaad, der sich um Putin ernsthafte Sorgen macht: "Wladimir Wladimirowitsch, Russland braucht Sie wirklich, also passen Sie bitte auf sich auf!"

Grund zur Sorge hat Putin ja reichlich, so wurde sein Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstagabend gefragt, ob sich der Präsident Gedanken darüber mache, eines Tages als Kriegsverbrecher auf der Anklagebank zu landen: "Nein, dafür sehen wir keine Möglichkeit." Allerdings wurde sogar Stalin der Prozess gemacht, wenn auch posthum: Chruschtschow rechnete am 25. Februar 1956 in einer stundenlangen Geheimrede mit seinem Vorgänger ab.

"Respekt vor Älteren wiederbeleben"

Zwar ist der Stalin-Urenkel überzeugt, sein Ahn habe immer nur das "Beste" im Sinn gehabt und gelte nur deshalb als blutrünstiger Diktator, weil Nachfolger Nikita Chruschtschow entsprechende "Gerüchte" in Umlauf gesetzt habe, doch nicht mal Bensaad glaubt an eine Wiederherstellung der Sowjetunion: "Es wird nicht möglich sein, die UdSSR in ihrer früheren Form wiederzubeleben. In den ehemaligen Republiken der Union ist bereits eine ganz andere Kultur und Mentalität entstanden, nicht sowjetisch, die Bevölkerung spricht mancherorts nicht einmal Russisch. Aber ich halte es für notwendig , die UdSSR in Russland wiederherzustellen: die sowjetische Bildung, hochwertige kostenlose Medizin und den Respekt vor den Älteren wiederzubeleben."

Putin soll "Fehler der Geschichte" ausbügeln

Gesellschaftlich schwebe ihm das "chinesische Modell" vor, nicht das amerikanische, nach dem Russland aber leider seit dreißig Jahren lebe: "Übrigens hat China das kommunistische System nicht zerstört. Sie bauen ihre eigene Produktion auf, bauen Geschäfte auf, und die soziale Sphäre in China ist auf einem hohen Niveau."

Immerhin, Putin arbeite daran, die "Fehler der Geschichte" auszubügeln. Ob dieser Versuch erfolgreich ist, erscheint allerdings zunehmend unwahrscheinlich, jetzt, wo selbst Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den Angriff auf die Ukraine angesichts schwerwiegender Verluste der Armee als "Tragödie" bezeichnete. Gleichwohl: Der Gedanke, Russland müsse die Geschichte zurückdrehen, im Idealfall bis vor die Oktoberrevolution von 1917, also bis ins Zarenreich, ist weit verbreitet.

Er sagt Siegesparade in Kiew voraus

Bensaad träumt nach eigener Aussage davon, dass der Krieg in der Ukraine am 8. Mai endet, also am Tag des Siegs über Hitlerdeutschland, und dass tags darauf am 9. Mai die Siegesparade erfolgen kann, allerdings nicht wie üblich auf dem Roten Platz in Moskau, sondern in Kiew.

Selim Bensaad stammt von Stalins Sohn Jakow Iossifowitsch Dschugaschwili ab, der im Weltkrieg als Artillerieoffizier diente, gefangen genommen wurde, und am 14. April 1943 im KZ Sachsenhausen starb, angeblich, weil er wegen einer "Haftpsychose" in den elektrisch geladenen Zaun lief. Einen Gefangenenaustausch hatte Stalin zuvor abgelehnt. Die Witwe seines Sohnes, Julia Dschugaschwili, ließ der Diktator festnehmen, deren Tochter, Bensaads spätere Mutter Galina, in einem staatlichen Erziehungsheim unterbringen.