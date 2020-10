Stage Entertainment: In diesem Jahr keine Musicals mehr

Zu den größten Vorhaben der Stage Entertainment in den nächsten Monaten gehört Disneys "Eiskönigin", die in Hamburg herauskommen soll. Doch weil momentan internationale Reisen sehr erschwert sind, können die Proben dafür vorerst nicht beginnen, die Premiere wurde von März auf August 2021 verschoben. Ebenfalls in Hamburg sollte jetzt im Oktober "Mamma Mia!" mit der Musik von Abba Premiere haben. Diese Produktion ist sogar auf Mai 2022 verlegt.

Auch München muss auf 2021 warten

Gleichwohl hat sich die Stage Entertainment Gedanken gemacht, wie die Öffnung von Spielstätten aussehen könnte. Demnach soll in Stuttgart mit dem "Tanz der Vampire" gestartet werden, in Berlin mit der "Blue Man Group" und in Hamburg mit "Pretty Woman". Mehr als ein Haus pro Stadt werde zunächst nicht aufmachen können. Die "Stage" verweist darauf, dass sie normalerweise Jahr für Jahr 3,5 Millionen Besucher empfängt und damit über eine Milliarde Euro umsetzt. "Zehntausende" von Arbeitsplätzen seien damit gesichert.

Im größten bayerischen Musical-Haus, dem Deutschen Theater in München mit rund 1500 Plätzen, war erst vor wenigen Tagen die wichtigste Produktion dieses Jahres abgesagt und auf den Herbst 2021 verschoben worden: Eine Musicalversion des Erfolgsfilms "Der Schuh des Manitu" von und mit Bully Herbig, gemeinsam produziert mit dem Landestheater Salzburg. Premiere soll jetzt nicht wie geplant in München, sondern am 23. Januar in Salzburg sein, wo auch bereits einige Wochen geprobt worden war. Wie das Deutsche Theater die nächsten Monate seinen Spielplan auffüllt, ist noch offen, zumal auch die Faschingssaison längst abgesagt ist. Üblicherweise wird das Haus für zahlreiche Ballveranstaltungen vermietet.