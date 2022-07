"Stärkt Autorität der Kirche": Machtkampf um Russlands Ikonen

Noch 2008 hatten die Museumsleute den "Angriff" der russisch-orthodoxen Kirche auf die stark gefährdete Ikone abgewehrt, berichtet die kremlkritische "Novaya Gazeta Europe". Doch jetzt scheint der Krieg in der Ukraine die Kräfteverhältnisse verschoben zu haben: "Es ist wichtig zu verstehen, dass Ikonen Kultgegenstände sind, sie sind keine Kunstwerke im klassischen Sinne. Das ist Teil unseres religiösen Weltbildes", so der Duma-Abgeordnete und Vorsitzende im Ausschuss für Eigentum, Sergei Gavrilow gegenüber der russischen Nachrichtenagentur "Interfax". Er ist dafür, die Gesetze zu ändern, damit künftig noch viel mehr Ikonen statt im Museum in den Kirchen präsentiert werden können.

"Krieg mit Museen gewinnt an Fahrt"

"Gleichzeitig ist es notwendig, einen Mechanismus für die schrittweise Übertragung von Ikonen an Kirchen zu erarbeiten, unter Beibehaltung des Budgets für die Gewährleistung der Aufbewahrungsbedingungen und der Sicherheit, auch der Restaurierung", so der Politiker. Ihm zufolge diente der zweitägige Aufenthalt der Ikone "an einem der wichtigsten Orte für orthodoxe Gläubige in Russland" dazu, die "Autorität der russisch-orthodoxen Kirche und des Staates zu stärken". Sie trage "zur spirituellen Einheit der Menschen bei, die mit spiritueller und wirtschaftlicher Aggression konfrontiert" seien.

Der propagandistische Charakter der ganzen Diskussion wird also nicht verbrämt. Letztlich wolle die Kirche alle ihre einstigen Kunstschätze zurück haben, mutmaßt die "Novaya Gazeta Europe": "Bisher gelang es den Museumsmitarbeitern, diese Forderungen abzuwehren, aber die Geschichte von Rublews 'Dreifaltigkeit' zeigt, dass der Krieg zwischen dem Moskauer Patriarchat und den Museen, dessen Preis das [weitere] Schicksal des russischen Kulturerbes bestimmt, weiter an Fahrt gewinnt."

Patriarch wollte Macht beweisen

Patriarch Kirill verstehe sich mehr als Politiker denn als "spiritueller Mentor": "Er brauchte den Umzug der Ikone ins Kloster Lawra nicht, um 'sein Gebet zu stärken', sondern um seine Machtposition in der russischen politischen Hierarchie zu demonstrieren, um das Gewicht seines Apparats zu erhöhen, was dem Patriarchen letztendlich das Gefühl großen Einflusses und Sicherheit vermittelt. Wahrscheinlich ist ein solches Gefühl in Zeiten geopolitischer Turbulenzen besonders gefragt."

Übrigens hat die Rublew-Ikone ihren von der Kirche erzwungenenen "Ausflug" ins Kloster Lawra nach Aussage von Mitarbeitern der Trejakow-Galerie äußerlich unbeschadet "überlebt". "Nach einer detaillierten und umfassenden Untersuchung der Ikone wird eine Entscheidung über den Zeitpunkt ihrer Rückkehr an ihren üblichen Platz in der Ausstellung der Tretjakow-Galerie getroffen. Es ist zu früh, um über konkrete Daten zu sprechen “, teilte der Pressedienst des Museums mit. In Netz-Foren waren behauptet worden, das sakrale Bild werde wohl erst wieder im kommenden Jahr ausgestellt.