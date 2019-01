"Städtebeschimpfungen" für Deutschen Hörbuchpreis nominiert

Augsburg, Dinkelsbühl, Passau: Auch bayerische Städte bekommen ihren Teil ab in Thomas Bernhards "Städtebeschimpfungen": Ersteres eine "Lechkloake", das zweite ein "verschlafenes Nest, in welchem sich die Krautköpfe Gutenacht sagen" und Passau schließlich als "eine der häßlichsten Städte überhaupt", "eine Salzburg nacheifernde Stadt". Aber auch Berlin, Wien, Trier oder Bad Gastein nahm der Autor sich vor, mit gleicher Lust an der sprachlich geschliffenen, insistierenden Bosheit.

Wie kein Zweiter hat der 1989 verstorbene Thomas Bernhard das Schimpfen, die Tirade zur Kunstform erhoben – und in den unterschiedlichsten Textsorten erprobt. Bernhard schimpfte in Theaterstücken, Romanen, Reden und Briefen, seine gesammelten Invektiven gegen Städte, ihr Gesicht und ihre Atmosphäre, erschienen vor einigen Jahren als Buch. Bayern 2, ORF und hr2 produzierten gemeinsam ein Hörbuch daraus, für das Peter Simonischek und Michael König dem Bernhardschen Furor ihre Stimmen gaben. Zu hören war das auch in den radioTexten auf Bayern 2 – und ist es nach wie vor in unserem Podcast "Lesungen".

Auszeichnung für einen furiosen akustischen Auftritt

Für seinen Part wird nun Peter Simonischek in der Kategorie "Bester Interpret" für den Deutschen Hörbuchpreis nominiert. "Was für eine furioser akustischer Auftritt!", heißt es in der Begründung zur Nominierung, und weiter: "Simonischek grantelt, wettert, wütet in variationsreichen Endlosschleifen Bernhardscher Schimpftiraden. Man kann sich nicht satthören an den Schmähungen, die dieser begnadete Schauspieler mit immer wechselnden Mitteln zelebriert. Simonischek beherrscht diese besondere Kunstform wie kein Zweiter: welches Rhythmusgefühl in den ellenlangen Sätzen, was für ein Gespür für die Musikalität der Sprache! Eine Sternstunde für Thomas Bernhard-Fans und alle, die es über dieses Hörbuch werden können."

Peter Simonischek ist seit 1999 im Ensemble des Wiener Burgtheaters. 2016 wurde er in der Titelrolle in Maren Ades Film "Toni Erdmann" an der Seite von Sandra Hüller auch einem breiten Kinopublikum bekannt. Das Hörbuch "Städtebeschimpfungen" wurde bereits mit dem renommierten Jahrespeis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Der Deutsche Hörbuchpreis wird am 19. März 2019 im WDR Funkhaus in Köln verliehen.

Das Hörbuch "Thomas Bernhard. Städtebeschimpfungen" mit Peter Simonischek und Michael König ist auf 3 CDs im Hörverlag erschienen.

