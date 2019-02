Frankfurter Städel feiert Tizian und seine Zeitgenossen

Lässig elegante junge Männer

Den Besonderheiten der venezianischen Renaissance geht die Frankfurter Ausstellung in acht Themenkapiteln nach. Sie zeigt die Entdeckung der Landschaft, die Auseinandersetzung mit dem männlichen Akt in den Heiligenbildern, die Idealdarstellungen schöner Frauen, die lässig eleganten jungen Männer in Schwarz, die ihrem adeligen Status alle Ehre machen. Die Bilder entfalten sich vor einer Wandfarbe, die sich am besten als Aubergine bezeichnen lässt. Sie liefert nach Meinung von Bastian Eclercy den gebührend feierlichen Hintergrund für das Renaissance-Theater: "Ich wollte eigentlich einen Ton haben, der Anteil hat an diesem typisch venezianischen Rot, was so etwas himbeerfarben ist, das sich aber davon absetzt, sich damit nicht beißt. Bei der Hängung weiß man dann erst, ob es wirklich funktioniert. Und als die Bilder an die Wand kamen und die Scheinwerfer drauf kamen, waren wir selbst sehr glücklich, dass es in fast allen Fällen wunderbar funktioniert und die Bilder richtig erstrahlen lässt davor."