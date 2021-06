Stadtrat knickt ein: Xavier Naidoo darf in Rostock auftreten

Auch in Naidoos Heimstadt Mannheim gibt es Debatten über ein geplantes Konzert von Naidoo am 9. Oktober in der dortigen SAP-Arena. Der Stadtrat empfahl dem Veranstalter Anfang Mai, den Auftritt zu "überprüfen", in einer Pressemitteilung hieß es, das Konzert sei "nicht im Sinne der Stadt". Ordnungsrechtlich gebe es jedoch keine Handhabe dagegen. Gleichwohl solle die Hirschberger Agentur DeMi Promotion überlegen, "ob sie einem Künstler, der immer weiter ins Abseits driftet und nun mit Antisemiten und Rechtsextremisten Musik macht, eine Bühne bieten will, die er erwartbar nicht nur musikalisch nutzen wird." Der Geschäftsführer der DeMi Promotion, Dennis Gissel, verwies laut SWR auf das Recht der freien Meinungsäußerung, auf einen unterschriebenen Vertrag und darauf, dass bereits 5.000 Karten verkauft worden seien. Als Betreiber der SAP-Arena sagte Daniel Hopp, er sei lediglich Vermieter der Halle und könne keine Veranstaltung absagen.

Kritik auch aus Hof, Regensburg und Ruhrgebiet

Im August letzten Jahres hatte die Stadt Hof ein geplantes Naidoo-Konzert in der Freiheitshalle gestrichen. "Die Aussagen des Künstlers auch außerhalb seines künstlerischen Engagements sind umstritten und haben aus meiner Sicht an Deutlichkeit gewonnen", so damals die Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). In Regensburg war bei den diesjährigen Schlossfestspielen im Juli ein Auftritt von Naidoo geplant gewesen. Da das gesamte Festival abgesagt wurde, hat sich der Termin erledigt. Zuvor hatte sich die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) geäußert, der Sänger solle "in unserer weltoffenen freiheitlichen Gesellschaft keine Plattform bekommen". Da das Konzert auf Privatgelände stattgefunden hätte, wären der Stadt jedoch die Hände gebunden gewesen.

Der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir hatte sich auch gegen einen Auftritt des Musikers am 18. Juni 2022 im früheren Kloster Wiblingen ausgesprochen, und auch Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) hatte sich gegen einen geplanten Gig von Naidoo gewandt: "Es ist unstrittig, dass man Xavier Naidoo keine Bühne geben sollte. Es hat mich betroffen gemacht, mit welcher Leichtigkeit die erhobenen Einwände abgetan wurden. Er steht nicht auf dem Grund unserer Demokratie." Dortmunds Oberbürgermeister Ulrich Sierau (SPD) sah es ähnlich: "Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt und auch nicht jene Anhänger seiner Musik, die seine Positionen teilen." Lediglich in Berlin gab es bisher keine größeren Debatten. Dort soll Naidoo in der Zitadelle Spandau auftreten.